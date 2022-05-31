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二戰德軍屠殺最後倖存者畢洛 99歲賓州去世

編譯陳韻涵／綜合報導
第二次世界大戰德軍屠殺戰俘事件最後一名倖存者畢洛，17日在賓州辭世，享耆壽99歲。(取材自臉書)
第二次世界大戰德軍屠殺戰俘事件最後一名倖存者畢洛，17日在賓州辭世，享耆壽99歲。(取材自臉書)

第二次世界大戰德軍屠殺戰俘事件最後一名倖存者畢洛(Harold Billow)的親友表示，畢洛已於17日在賓州辭世，享耆壽99歲，他當年裝死逃過一劫，而今高齡辭世。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，畢洛的親友表示，他是二戰1945年突出部之役(Battle of the Bulge)期間，馬爾梅迪屠殺(Malmedy massacre)事件至今唯一在世的倖存者。

畢洛當年隸屬陸軍第285野戰砲兵觀察營(Field Artillery Observation Battalion)，該營官兵1944年12月在戰事中投降，被納粹德軍武裝親衛隊(Waffen SS)俘虜。

根據各項文獻紀載，德軍朝手無寸鐵的戰俘囚犯開槍，殺害超過80人，後來被稱為馬爾梅迪屠殺事件。

畢洛2019年告訴「蘭卡斯特線上」(Lancaster Online)媒體說：「機關槍聲一響起，我便臉朝下跌進雪裡。」

納粹德軍檢查生還者時，他閉氣裝死，「任何顯現出生命跡象的人，他們會以近距離槍擊頭部的方式殲滅他們。」

畢洛自述在雪地裡靜待數小時之後，才與其他倖存者一起逃走；他沿著灌木叢逃跑，直到抵達安全的美國陣線那一側。

戰後，他曾以證人身分出庭為一場戰爭罪的庭審作證，那場訴訟有43名士兵因為涉及馬爾梅迪屠殺而被處以死刑，但這些士兵最終在多名美國警衛被強迫認罪之後獲判無罪釋放。

納粹 賓州 槍擊

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