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6月電費 賓州大漲46% 新州小降1.1%

編譯孫梁／綜合報導
賓州電費6月1日開始漲價，部分地區的漲幅高達46%，但新澤西州卻將小幅下降。(Getty Images)
賓州電費6月1日開始漲價，部分地區的漲幅高達46%，但新澤西州卻將小幅下降。(Getty Images)

即將進入夏天之際，賓州多數家庭的電費6月1日開始漲價，部分地區的漲幅高達46%，但毗鄰新澤西州的電費6月1日起卻是小幅下降，降幅1.1%至2.8%。

賓州PPL Electric公司的電價將上漲38%，每度電的價格從8.94分漲到12.37分，用戶如果每月用電1000度，一個月的帳單將多出34.3元。

賓州UGI Electric公司的電費將上漲46%，每度電從8.85分漲至12.9分；而僅六個月前，該公司的價格還是每度電6.2分。

漲幅最小的是服務費城和五個郡160萬居民的Peco能源公司，電價僅上漲8.1%，一度電從7.07分漲至7.64分。

由於電費是從6月1日開始上漲，意味著在用電高峰期的夏天，居民將面臨高額的電費帳單。

電費上漲主要是因為能源價格升高，導致發電成本增加；賓州地區發電使用的能源主要是天然氣，而天然氣的價格是隨著汽油、柴油和取暖用油的價格上漲而攀升。

賓州各電力公司的電價不同，是因為各公司購電的公式不同，一些公司是按現貨市場的價格購買大部分或全部電力，因此電價波動較大，反映出市場的供需狀況。電力公司不能隨意買電，須經賓州公用事業委員會批准。

Peco公司是每半年簽一次購電合約，簽一年合約是購進40%的電力，兩年合約購進60%；該公司目前的供電是去年簽下的合約，當時的能源還在低價位，因此電價的漲幅不如其他公司大。

新澤西州公用事業委員會每年2月對本州四家電力公司開放能源拍賣，電力公司購進的大部分能源是2020和2021年簽署已鎖定價格的三年合約，當時的能源價格仍低，因此抵銷了能源價格飆漲的衝擊。

為了幫助用戶節省能源開支，電力部門向民眾提供省錢小貼士，如利用幫助低收入家庭的援助計畫和電費資助；此外用戶可採取節能措施，包括調節溫度計、使用高效節能照明和關閉不必要的電器。

Peco能源公司等電力公司免費為居民提供家庭能源諮詢，以提出減少電耗的建議；該公司去年推出不同時間段的不同電價政策，為低谷期間用電的用戶大幅打折，包括深夜為電動車充電；在下午2時至6時的用電高峰期，Peco公司的電費為一度電24分錢，是公司統一價的三倍。

賓州 新澤西州 天然氣

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