新州「休閒大麻」開賣 12家店月賺近2500萬元

新澤西州4月21日正式開放休閒用大麻銷售，一個月來全州的大麻銷售額達將近2500萬元。圖為一家大麻店的顧客絡繹不絕。(美聯社)

新澤西州 4月21日正式開放休閒用大麻 銷售，該州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)統計指出，一個月來全州的大麻銷售額達將近2500萬元。

根據該委員會每周二的定期會議報告，自休閒大麻合法販售以來，12家休閒大麻零售店在第一個月內的營業額加總已經達到2420萬元。

全美醫用大麻藥房連鎖店Curaleaf執行主任喬丹 (Boris Jordan)表示，該公司位於貝爾莫爾(Bellmawr)的分店銷售額出現爆炸性成長，年收入有機會達到1億元。

「我們的運作規模可能還不到醫療用大麻產業的一半，」喬丹說：「但隨著需求提升、我們的供應量不斷增加，讓銷售額每天都在增加。」

喬丹也認為，目前新州的大麻供應鏈特別吃緊，因此造成售價提升，批發價更達到「最高」每磅4500元至5000元；喬丹說：「新澤西州現在是(大麻)利潤非常高的市場。」

此外，該公司位於新州埃奇沃特公園市(Edgewater Park)的分店也在25日獲得營業許可批准，成為目前大費城地區第三家販售休閒用大麻的零售店；奇沃特公園市也是該州第13個可以合法購買大麻的地區。

其他大麻販售相關業者，包括四家一條龍企業，10家大麻種植業者和30家零售店，都將在今年底正式開張；此外，委員會也批准五家醫療用大麻拓展業務至休閒大麻的銷售，地點包括伊藤鎮(Eatontown)、洛迪(Lodi)、蒙特克萊爾(Montclair)、友聯市(Union)和木橋鎮(Woodbridge)。

該委員會執行主任布朗(Jeff Brown)表示：「我們預計，未來將有更多零售店和大麻種植業者獲得許可，大麻銷售的業績將會持續成長。」