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賓州30年懸案破了 56歲男殺鄰居被捕 前妻作偽證

編譯林梅婕／綜合報導
賓州巴克斯郡警方破獲30年的懸案，56歲男子艾金斯(右)在1991年殺害他的鄰居喬伊·西比斯(左 )本周被捕。( 6abc電視台截圖)
賓州巴克斯郡警方破獲30年的懸案，56歲男子艾金斯(右)在1991年殺害他的鄰居喬伊·西比斯(左 )本周被捕。( 6abc電視台截圖)

賓州巴克斯郡(Bucks)警方破獲30年前的懸案，56歲男子艾金斯(Robert Atkins)在1991年殺害他的鄰居喬伊·西比斯(Joy Hibbs)，終於在25日遭到逮捕。

檢方表示，1991年4月的某一天下午，西比斯和艾金斯為了金錢發生衝突，導致艾金斯用刀刺西比斯後，將他勒斃。

據稱當時艾金斯在西比斯的家中，先用電腦充電線將她大力勒昏，接著拿刀刺殺她五次；後來艾金斯又製造一場大火，將房子和證據全部燒毀，如今他被被控謀殺、搶劫和縱火等罪。

巴克斯郡地區檢察官溫特勞布(Matt Weintraub)說：「艾金斯雖然逍遙法外了31年，但今天我們將他逮補，要他將這段時間一併還清。」

西比斯的家屬過去不斷追查真相，去年她的丈夫查理從退休金拿出2萬5000元作為賞金，希望有更多人能提供破案的資訊；後來家族的友人也陸續貢獻賞金，最後累積至5萬元；去年5月，費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導了西比斯的故事並公布賞金，檢方也決定重啟調查。

其實艾金斯一直被警方列為嫌疑人，但缺乏足夠的證據將他逮捕；其他鄰居曾作證表示，案發當天曾看見艾金斯的雪弗蘭(Chevrolet)車停在西比斯的家門口，但他告訴警方，當時他和妻子艾普拉(April)去度假。

幾年之後艾普拉與艾金斯離婚，她才向警方供稱案發當天他們並沒有在一起；2016年艾普拉主動投案，表示艾金斯當晚回家時「全身沾滿鮮血」，並告訴她「自己刺殺了某人，還將她的房子燒了」。

退休金 費城 賓州

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