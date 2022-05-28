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威脅把檢察官剁了餵狗、讓法官吃子彈 新州男認罪

編譯柯立偉／綜合報導
新州31歲男子哈夫納已就恐嚇多名員警、檢察官與法官的罪名認罪，預定9月21日宣判。(Getty Images)
新州31歲男子哈夫納已就恐嚇多名員警、檢察官與法官的罪名認罪，預定9月21日宣判。(Getty Images)

新澤西州聯邦檢察官辦公室指出，31歲男子哈夫納(Eric G. Hafner)因不滿司法人員處理他的刑案的方式，多年來連續恐嚇多名員警、檢察官與法官；他本周認罪，預計9月21日判刑。

檢方指出，哈夫納於2016年7月至2018年5月在海外生活期間，多次以郵件、電話或電子郵件恐嚇多名曾承辦過他的案件的司法人員；據悉，哈夫納曾在2007年涉入一起少年刑案，2012年法院作出對哈夫納不利的判決，使哈夫納心生不滿，因此在離開美國後恐嚇檢警人員。

哈夫納在2016年打電話給檢察官，威脅要「殺了他，並把他的屍體剁了餵狗」，且當初判他刑的法官也應該要「挨子彈」。

隨後他又致電警察局，表示要「殺了當初逮捕他的警察全家」，並謊稱該警察局已被他藏了一顆炸彈。

此外，連當初幫哈夫納辯護的律師成為哈夫納的恐嚇對象，聲稱要律師支付35萬元，否則就「要他好看」；哈夫納在恐嚇律師的信件中說：「對我來說，你們這些人死了比活著更有價值。」

哈夫納除了恐嚇該名律師外，還查到該律師有親人在賽馬場工作，因此打給還打電話給賽馬場謊稱埋設了一枚炸彈，「隨時都可能會爆炸」。

直至2019年，哈夫納回美後才被逮捕；承辦該案的檢察官卡佩尼托(Craig Carpenito)在起訴書中說：「被告於2016年在愛爾蘭恐嚇國內執法人員，威脅要引爆炸彈、殺害檢警、法官及其親眷，除為造成司法人員心理傷害外，更是哈夫納為了勒索數十萬元的手段。」

檢察官 警察 新澤西州

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