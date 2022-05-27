新州議員推動 開放市府慈善捐款抵地方稅

新州民主黨聯邦眾議員密姬‧舍莉(圖)等人，要求阻止國稅局利用任何資金對市府慈善基金帳戶進行管制。(取材自臉書)

根據前總統川普在任內通過稅改政策，為州稅與地方稅的抵扣上限設為1萬元；不過新澤西州 政府試圖取消這項限制，藉由開放市府慈善基金的捐款帳戶，進而抵免民眾繳交的地方稅負，而且也沒有設捐款上限，但卻遭到時任財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和國稅局 (Internal Revenue Service)阻撓，如今新澤西州國會議員正試圖恢復這項法案。

新州 三位民主黨聯邦眾議員密姬‧舍莉(Mikie Sherrill)、葛賽莫(Josh Gottheimer)和馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)18日協同紐約和加州的國會議員向眾議院撥款小組委員會提出要求，阻止國稅局利用任何資金對市府慈善基金帳戶進行管制。

國會議員發函指出：「尤其這段時間物價不斷上漲、居住成本持續提升，國稅局更不應該將現有的資金應用在阻斷州政府救濟民眾之上。」

舍莉表示：「我們正在尋找各種方法，為新州的居民提供救濟」；另外，葛賽莫也稱他們計畫要求財政部長葉倫(Janet Yellen)推翻前朝政策。

國會「州稅與地方稅抵扣」黨團(Congressional SALT Caucus)聯合主席之一的葛賽莫質疑：「不管基於什麼樣的目的將資金發放給社區提供支援，為何無法讓這些錢用來抵稅？我們認為前朝的決定太過匆促，應該反轉。」

今年4月新州、紐約州、康乃狄克州和馬里蘭州聯手曾向最高法院提出挑戰，抗議州稅與地方稅只能抵扣1萬元的上限，但遭到最高法院駁回；事實上，該規定對上述這些「高稅州」的居民造成不成比例的影響，這些州繳納的聯邦稅往往都高於地方政府給予的回饋。