公務員貸款減免還學貸 新州州長鼓勵申請

新澤西州州長墨菲23日和兩位教育部官員舉辦一場圓桌會議，鼓勵公務人員多參與「公共服務貸款減免計畫」。(取材自YouTube)

拜登 政府最近正考慮透過行政權豁免學生貸款 ，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前與兩名教育部 高層的官員會晤並舉辦一場圓桌會議，除了鼓勵公務人員多參與「公務員貸款減免計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program)，聯邦官員也承諾暫時放寬該計畫的申請資格。

公務員貸款減免計畫於2007年成立，如今將開放全職公務員、教師、第一線工作人員、護士、軍隊成員和非營利組織的員工參加；墨菲23日與教育部副部長卡瓦爾(James Kvaal)與聯邦學生補助計畫營運長柯德雷(Rich Cordray)會談討論該計畫事宜。

只要登記者已償還120個月或10年的學生新方案貸款，剩餘的聯邦貸款將可以獲得部分減免；墨菲也表示，該計畫目的除了旨在幫助更多民眾償還學貸，也希望能吸引更多州民投入公職，「我們需要聰明且勤勞的人來為國家服務，讓我們的社區保持強韌」。

面對期中選舉將至，免除學貸的議題也在兩黨之間形成戰火。

雖然公務員貸款減免計畫已經成立15年之久，但柯德雷指出，當拜登政府去年1月上台時，全國僅6500人以該計畫的名義獲得學貸減免。

因此教育部在去年10月宣布，將取消某些貸款減免計畫的限制並重新整頓一番，此舉被柯德雷譽為是「打破僵硬的官僚主義」。

官員們指出，有些人在過去不符合申請資格，主要幾個原因包括他們的貸款項目與減免計畫的規定不符、減免的部分用於繳交其他貸款項目、或是未按時還款；不過在條件放寬後，只要自2007年起在合格的公共部門擔任全職公務員，即使過去都沒有符合資格，仍可申請該計畫。

如今該計畫申請人數已達近13萬人，墨菲也表示將盡可能為此簡化行政程序；目前新州的3萬7000名申請者中，57%隸屬政府部門的員工；官員們表示，條件放寬後該州多了3000人提出申請。