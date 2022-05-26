普林斯頓畢業聯歡會致詞 佛奇：勿讓非真相正常化

白宮首席防疫顧問佛奇日前出席普林斯頓大學畢業聯歡會活動，發表演說表示「新冠肺炎在你們身上及你們整個世代，留下難以抹滅的印記」。(普林斯頓大學官網)

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)日前至新澤西州 出席普林斯頓大學(Princeton University)畢業聯歡會(Class Day)活動發表演說，他勉勵畢業生去過充實的生活，同時表示「新冠肺炎在你們身上及你們整個世代留下難以抹滅的印記」，最後警示假消息的嚴重性，期望大家時時保持警惕。

疫情 期間，佛奇已經成為大眾最熟悉的面孔之一，他在這場演說中不諱言談到疫情持續已久的影響：「新冠疫情擾亂你們學生時期的方式是前所未見的。」

佛奇認為這場大流行病「凸顯出我們社會其中一個對大的弱點：缺乏健康平等」，他說：「身為醫師，我覺得我今日必須對你們強調這點。」

少數族裔承受巨大打擊，因為他們較有可能是無法在家自我隔離的基層勞動力，面臨更大的潛在健康風險。

佛奇呼籲：「讓我們對自己保證，等我們回歸新常態生活後，我們因新冠疫情經歷的不公正、關於這項悲劇現實的『全體回憶』不會跟著消失。社會需要數十年的努力來解決這些不平等，我強烈鼓勵你們為此貢獻一己之力。」

他的演說鼓勵學生追求遠大夢想，關注能夠影響他人生活的機會，有時甚至還能挽救生命，演說尾聲他也對未來提出警語，警告假消息的嚴重性。

「令我困擾的是，觀點或意識形態的差異反映在對現實的嚴重曲解。可悲的是，我們社會已經逐漸習慣謬誤與謊言的雜音，這些雜音經常未受到大程度的挑戰、質疑，導致人們不知不覺間接受我所謂的『非真相正常化』。」

佛奇說：「這是我們的共同責任，不要只是聳聳肩，默默接受非真相正常化，因為如果這麼做，謊言將成為主導，真相會被曲解。如此一來真理、正直與事實都將不再有意義。」