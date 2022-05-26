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確診數增加 費城學區宣布恢復戴口罩

編譯林梅婕／綜合報導
隨著新冠肺炎確診人數再次上升，費城學區自本周起所有學校師生和教職員，在課堂上恢復戴口罩。(Getty Images)
隨著新冠肺炎確診人數再次上升，費城學區自本周起所有學校師生和教職員，在課堂上恢復戴口罩。(Getty Images)

費城學區總監海特(William R. Hite Jr.)日前宣布，隨著新冠肺炎確診人數再次上升，自本周起學區內「所有學校師生和教職員平日在課堂上都必須恢復戴口罩，也包括搭乘校車前往校園的途中」，直到進一步消息公布為止。

海特指出，日後會繼續針對疫情的發展保持彈性的調整，他透過聲明表示：「疫情爆發至今，我們已經知道新冠病毒會不斷地變種，因此我們的對策也必須跟著變化。」

事實上，費城並非第一次恢復口罩令；上個月該市府成為全美第一個宣布恢復戴口罩的主要大城，但四天後公衛當局認為情況有所改善，便決定撤回。

不過此次費城市府的決定也呼應聯邦政府最近的防疫政策；聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周就警告，全國多達三分之一的居民正住在新冠肺炎高傳染風險地區，民眾出入室內公共場所應戴上口罩。

此外，瓦倫斯基也表示，根據當局統計，自2月疫情趨緩以來，最近全美平均單日確診人數首度超過10萬，且國內染疫住院的人數也正在緩緩上升。

費城的疫情發展與全美整體大致相同，根據紐約時報(NYT)的數據，該市最近每日平均新增確診為434例，比兩周前增加42%；至於單日平均新增住院人數則為209人，比兩周前成長29%。

然而，其他城市目前仍採取觀望的態度，例如紐約市在公立學校內仍可維持選擇性戴口罩；即使最近Omicron子變異株大幅擴散，紐約市長亞當斯(Eric Adams)仍表示，他沒有恢復強制戴口罩的打算。

亞當斯也在18日的記者會上強調：「如果每到新的變種病毒出現，封城或驚慌是我們唯一的反應，那這座城市永遠無法恢復正常運作。」

口罩 費城 疫情

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