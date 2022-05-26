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假釋期酒駕 賓州前檢察長送進戒酒中心

編譯林梅婕／綜合報導
賓州前檢察長凱斯琳·坎恩(中)日前對今年3月酒駕車禍違反假釋期間的規定認罪，她將被假釋，直接送往戒酒中心接受治療。(美聯社)
賓州前檢察長凱斯琳·坎恩(中)日前對今年3月酒駕車禍違反假釋期間的規定認罪，她將被假釋，直接送往戒酒中心接受治療。(美聯社)

賓州前檢察長凱斯琳·坎恩(Kathleen Kane)日前對今年3月酒駕車禍違反假釋期間的規定認罪，被判處兩個月至一年有期徒刑，但車禍後接受戒酒治療和在懲教所的時間抵扣刑期，坎恩將被假釋，直接再送往戒酒中心治療。

坎恩為賓州史上首位經選舉勝出的女性且民主黨籍的檢察長；卻在2016年3月被控犯下洩漏秘密調查檔案和偽證罪而入獄，2019年才假釋出獄。

在這次酒駕的審判中，坎恩又遇到審理洩密案的同一名法官溫蒂·德姆奇克-艾洛伊(Wendy Demchick-Alloy)，她在法庭上對坎恩說：「我沒有想過會再遇到你，而且我也希望我們不要再相遇，但這是你的選擇。」

原本有機會在職涯上大展鴻圖的坎恩，於2016年被控犯下偽證和其他洩密及干擾調查等罪名後，便辭去檢察長一職；原本該案的量刑是10至23個月，但坎恩服刑八個月後，於2019年獲得假釋。

然而，今年3月12日坎恩駕駛一輛奧迪(Audi)在斯克蘭頓(Scranton)與另一輛車相撞，據稱警方抵達現場後，坎恩聲稱自己是指定駕駛；不過其他監視攝影機的畫面卻捕捉到坎恩車禍前，正在當地一家餐廳喝酒。

警方表示，案發時坎恩雙眼充滿血絲和淚水，且口齒不清，連「指定駕駛」幾個字都說不好，也沒有通過酒駕測試；事後坎恩被控酒駕和粗心駕駛(careless driving)，法官也因此發出逮捕令將坎恩正式逮補。

今年55歲的坎恩在車禍三天後就被送進戒酒中心，並於4月29日至蒙哥馬利郡懲教所(Montgomery County Correctional Facility)報到；雖說她接受戒酒治療和在懲教所的時間可抵扣45天的刑期，仍須再加上三年的緩刑，她的律師斯坦伯格(Marc Steinberg)表示：「她會謙虛接受指教，我相信、也希望她不會再出現在這裡。」

車禍 賓州 民主黨

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