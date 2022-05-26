我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

去年38%車禍死亡者未繫安全帶 新州將加強取締

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州去年702起死亡事故中，涉及未繫安全帶者比例高達38%，警方至6月5日將嚴格取締未繫安全帶的民眾。(Getty Images)
新澤西州去年702起死亡事故中，涉及未繫安全帶者比例高達38%，警方至6月5日將嚴格取締未繫安全帶的民眾。(Getty Images)

新澤西州檢察長辦公室表示，去年是自2007年以來交通事故死亡人數最多的一年，共702起死亡事故中，涉及未繫安全帶者比例高達38%，今年有繼續攀升的趨勢；因此警方即日起至6月5日將嚴格執行強制繫安全帶相關規定，維護用路人安全。

代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)說：「繫好安全帶是車禍中防止死亡或重傷最有效的方法，教育民眾安全帶的重要性，以扭轉車禍死亡率的上升趨勢，是當前交通執法上的重中之重；我們將特別針對『夜間未繫安全帶』的現象嚴格執法，最高可罰46元。」

普拉金呼籲所有用路人不要違規，務必確認繫好安全帶再上路。

從罰單金額分布地點觀察，去年違規數量最多的是哈德遜郡(Hudson)友聯市(Union)與友聯郡(Union)伊莉莎白鎮(Elizabeth)，累計罰單金額各1萬4000元。

官員指出，去年新澤西州交通警察共針對沒繫安全帶的駕駛開出9755張罰單、超速3936張罰單，各種較嚴重的違規事件逮捕555人，但死亡車禍案件數量仍比2020年高20%；雖然這多少與2020年初因新冠病毒席捲全美造成用路人大降有關，2021年兩成的漲幅仍然不低。

除新澤西州外，去年全國範圍的車禍死亡率也有上升趨勢；2021年全美交通事故死亡人數共4萬2915人，平均每天有117人車禍不治，是2007年以來的最高紀錄。

新澤西州 車禍 警察

上一則

律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月

下一則

國殤連假 芝歐海爾機場旅客增5成

延伸閱讀

環保署撥款5.88億 改造新州供水系統

環保署撥款5.88億 改造新州供水系統
戴加多明就任副州長

戴加多明就任副州長
紐約威郡幽靈蟲出沒 兒童常遇襲

紐約威郡幽靈蟲出沒 兒童常遇襲
荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令
紐約客談／霍楚的副州長人選 彰顯回歸中道

紐約客談／霍楚的副州長人選 彰顯回歸中道
汽車失竊暴增40% 新州哈德遜郡警察忙翻了

汽車失竊暴增40% 新州哈德遜郡警察忙翻了

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕