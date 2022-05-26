去年38%車禍死亡者未繫安全帶 新州將加強取締

新澤西州去年702起死亡事故中，涉及未繫安全帶者比例高達38%，警方至6月5日將嚴格取締未繫安全帶的民眾。(Getty Images)

新澤西州 檢察長辦公室表示，去年是自2007年以來交通事故死亡人數最多的一年，共702起死亡事故中，涉及未繫安全帶者比例高達38%，今年有繼續攀升的趨勢；因此警方即日起至6月5日將嚴格執行強制繫安全帶相關規定，維護用路人安全。

代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)說：「繫好安全帶是車禍 中防止死亡或重傷最有效的方法，教育民眾安全帶的重要性，以扭轉車禍死亡率的上升趨勢，是當前交通執法上的重中之重；我們將特別針對『夜間未繫安全帶』的現象嚴格執法，最高可罰46元。」

普拉金呼籲所有用路人不要違規，務必確認繫好安全帶再上路。

從罰單金額分布地點觀察，去年違規數量最多的是哈德遜郡(Hudson)友聯市(Union)與友聯郡(Union)伊莉莎白鎮(Elizabeth)，累計罰單金額各1萬4000元。

官員指出，去年新澤西州交通警察 共針對沒繫安全帶的駕駛開出9755張罰單、超速3936張罰單，各種較嚴重的違規事件逮捕555人，但死亡車禍案件數量仍比2020年高20%；雖然這多少與2020年初因新冠病毒席捲全美造成用路人大降有關，2021年兩成的漲幅仍然不低。

除新澤西州外，去年全國範圍的車禍死亡率也有上升趨勢；2021年全美交通事故死亡人數共4萬2915人，平均每天有117人車禍不治，是2007年以來的最高紀錄。