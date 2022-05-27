印象福建周 系列活動精彩收官 福建“福”文化 High翻葛倫瑞奇高中

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由福建日報社東南網美國站、新澤西華人 聯合總會、新州中國日、新澤西州 中文教師學會、美國大紐約地區福建學生學者聯誼會共同主辦的亞太裔傳統月2022首屆“印象福建周” 5月20在新澤西州葛倫瑞奇高中(Glen Ridge High School)高中舉行。該活動是這次主題活動的第四場，近200位師生在開幕現場、400多位師生分三批輪番進場歡聲雷動的場面，把這場系列活動精彩收官推向高潮。

本次活動由新澤西中文教師學會會長、葛倫瑞奇高中中文老師張世紅主持。該學區 總監菲力浦斯（Mr. Phillips）首先對東南網美國站和各相關單位表示歡迎並肯定張老師的工作。陳建敏博士代表林潔輝主席，對東道主學校致謝，並期待中美兩國加強民間交流。朱立業總監代表東南網美國站感謝學校大力支持，並與劉偉博士代表東南網與校方互贈禮物表達友好。

當天還有謝天老師表演福建閩南民間雜技“空竹”，新澤西中文教師學會副會長廖山漫和胡林林老師，葛倫瑞奇多元文化促進會會長費利切·貝滕本德 （Felice Bettenbender） 也參與了此次盛會。現場琳瑯滿目的精美照片，神奇的福建剪紙、可愛的虎娃公仔、飄香的福建茶藝、帶來幸運的“福”字書法以及色香味俱全的福建美食，孩子們更是“High”翻天！活動讓這些不同膚色、不同文化的孩子們近距離感受到了穿越千年的“福”文化的魅力。 【圖文報導：記者 劉偉】