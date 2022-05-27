華強山高中25生 入選中文榮譽學會

華強山高中25名學生入選中文榮譽學會，前排左四起：中文教師王嵐、歐瑪麗、宣誓學生代表歐陽亮吉、外語部主任康瑞德。

華強山高中(Watchung Hills Regional High School )日前舉行外語榮譽學會入會宣誓典禮，該校今年有25名學生入選中文榮譽學會，當場宣誓將繼續學習中文，並願擔任傳播中文語言和文化的橋梁，以鼓勵更多人學中文。

外語部主任康瑞德(Brad Commerford) 主持典禮，依序邀請中文、法文、義文、與西班牙文教師宣布學生姓名，由學生代表以所學的語言宣誓，然後全體學生齊口表示願意。康瑞德同時宣布該校今年有40名應屆畢業生通過新州 政府考試，將獲得雙語認證(State Seal of Biliteracy)獎狀與獎牌。

康瑞德說，該校中文課目前開了滿級(五級)課程以及大學先修課(AP)，學生在AP考試以及州政府考試都獲得良好的成績，肯定了兩名中文教師歐瑪麗、王嵐的努力。歐瑪麗表示，目前中文班有七班共106名學生，該校中文榮譽學會學生選取標準必須連續五個學期修習同一種外語，累積加權GPA成績達4.4000。

帶領宣誓的學生歐陽亮吉(John Osmond)表示，五歲的時候，為了幫助剛從中國來的同學，他開始上中文課，一直沒有中斷，高中時開始認真研習中文，對中華文化的智慧深深著迷，今年秋季他將入學波士頓 大學，可能選修中國文學課或副修中文，也考慮參加交換學生計畫，到中國或台灣實地學習。【圖文報導：記者孫影真】