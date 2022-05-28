老吳上海小籠 傳承經典美味 原上海小籠創始人老吳親自主理 口味一流

原上海小籠創始人老吳是地地道道的上海人，從事餐館行業40多年，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州 朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口咬下去，皮甜肉香，鮮汁流淌，百分百的上海味，感覺滿到都要溢了出來，真是開心啊！

老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳親自把關，老吳說食材的質量是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終堅持的準則。店裡除了外賣還開設堂食，為朋友們提供各式早點：油條、豆漿、豆花、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、上海生煎包、鍋貼、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒賣、芋泥八寶飯、蔥油拌麵、雪菜肉絲麵、榨菜肉絲麵、紅燒獅子頭麵、兩面黃、粗炒麵、各式炒年糕......品種繁多，樣樣精緻，口味地道，歡迎舊雨新知光臨惠顧。

老吳上海小籠位於Edison金門超市旁，地理位置優越，就餐環境簡潔明亮，停車位充足。營業時間：週日至週四11:30-21:00，週五週六11:30-21:30（週三休息）；電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1, Edison, NJ 08817