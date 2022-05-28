COLDWELL BANKER 註冊菁英地產經紀吳剛 專精新州BERGEN 和HUDSON 郡優質房產

CRESSKILL擁有私人電影院的超值豪宅，FORT LEE白手套級公寓大樓及新澤西唯一國家藍帶學區Tenafly內的精裝聯排別墅。

任職於COLDWELL BANKER科威地產公司的華裔經紀，吳剛(GANG WU)是NAR GBA 註冊菁英地產經紀，專精澤西州BERGEN 和HUDSON 郡優質房產。若有任何投資 自住的房地產 和生意轉讓需求，吳經紀都能為客戶專業建議和方案和做在最適合的房源選擇中再做評估，讓客戶買得放心，住得安心。

成立於1906年，COLDWELL BANKER是全球最大的房地產公司之一，在美國，每四家出售的房屋中，就有一家是由科威地產公司代理的。吳先生所在李堡（FORT LEE）OFFICE更被評為北新澤西2022年度最佳地產經紀公司。吳剛先生以全奬獲得了美國大學的學士和MBA碩士，具有15年的銷售市場營銷經驗，讓他能更好的全職專營新澤西州 BERGEN 和HUDSON 郡優質房產。

吳剛專精商住買賣、商住租賃、生意轉讓、物業管理等，並提供免費評估。對於每一個買家或者賣家，他都會根據客戶的需求給出個性化專業建議和方案，找出最適合客戶的買房或者賣房地產專案，陪同親自看房並做出詳盡準確的房屋評估報告，規避潛在風險，並提供完善的售後服務。他的銷售團隊也為商業客戶提供商業地產買賣和生意轉讓服務，他都會提前核查全部資訊並提前調整以規避風險，保證交易按時順利完成。 對於優秀地產項目，他也會設法投放在HOME TV電視頻道，華爾街時報和谷歌等平臺上進行推廣，爭取最大曝光度。

本期吳先生推薦目前手上LISTING中三處CP值最高的房地產:1. 新州東北部Cresskill優質學區房，售價：$1,499,000，環境清幽，可步行至公園。 內有7個臥室加5.5個浴室，客廳，多功能廳，客房，餐廳，廚房，私人電影院等。2.位於FORT LEE 2室2浴 白手套級公寓，兩車位。可俯瞰曼哈頓島，近華盛頓橋和NYC渡輪，含24小時門衛，健身房，親子房，圖書館，便利店，乾洗房，小公園，寵物公園，露天BBQ區和游泳池等，售價$525,000；3.Tenafly 4臥3浴精裝聯排別墅出售，售價$950,000，全新升級浴室和廚房，可拎包入住，15分鐘到達華盛頓大橋。Tenafly高中是新澤西獲得國家藍絲帶學校獎的唯一高中，也是美國最佳38所公立高中之一。

其他還有更多投資自住選擇，您若有任何地產需求和生意買賣，請洽吳剛GANG WU，手機：347-417-3059 (國/英語)郵箱：[email protected]，網站：gangwu.cbintouch.com。