6/7「社安福利101」線上講座 歡迎民眾參加聆聽

由社會安全局Jersey區域辦公室及聯合健康保險合辦的「社安福利 101」講座，將於6月7日（星期二）上午11時線上舉行。民政事務專員將為民眾講解領取退休福利的時間、取得配偶福利的資格、取得殘障福利的資格、以及應該何時申請聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡」)。屆時將由聯合健康保險專員作即時國語翻譯，歡迎社區民眾留意屆時踴躍參與。

線上「社安福利101」講座開始時，請使用以下Zoom ID 登入會議即可，Zoom 會議 ID：824 699 7872 (無需密碼) ，電話(語音)收聽：1-929-205-6099 然後按8246997872#

如果您無法使用線上會議，可以當天上午前往聯合健康保險以下資訊中心參加。請致電1-800-801-1900預留座位。▲愛迪生 1715 Route 27, Edison, NJ 08817 (Festival Plaza) ▲博根 7 Broad Ave, Suite 301-A, Palisades Park, NJ 07650 (Pine Plaza) 。▲皇后區 法拉盛羅斯福大道136-02號3樓 (新世界商城旁，側門電梯按3樓)

聯合健康保險專業親切的華語團隊在社區為當地居民提供一站式服務，從諮詢、選擇適合您的健保 計劃，至一對一會員服務。無論您是剛邁入65歲、或是紅藍白卡持有者，都歡迎您光臨聯合的服務中心，瞭解全面資訊，以選擇最適合您的健康保險計劃。 您也可以關注「聯合健保」微信公眾號獲得更多專題講座資訊。