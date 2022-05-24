遭警車撞傷 賠款受州法限制縮水3/4

賓州費城警方2019年高速撞上46歲男子布萊姆，造成他脖子三處骨折，陪審團判賠270萬元，然而賓州法律對政府因過失致需賠償損失設有50萬元的上限，最終布萊姆實際拿得到的金額可能少很多。(示意圖，Getty Images)

2019年，賓州費城 警方在一次出警任務中高速撞上46歲的民眾布萊姆(Anthony Blume)，造成他脖子三處骨折，且無力負擔生計與醫療費用；陪審團雖以侵權行為法認定警方有過失，並判賠270萬元，然而由於州法對政府因過失致需賠償損失設有50萬元上限，費城市府說，最終支付的金額將連判賠數額的四分之一都不到。

賓州賠償上限的相關立法於1980年代卡特總統任內完成，旨在避免納稅人因法院的「失控判決」而需負擔不成比例的賠償金額，然而相關立法自當年完成後即未修正，該金額是否合理引起討論。

1980年代的50萬元，考量通貨膨脹及物價指數後，約等於今日的175萬4302元，因此布萊姆雖明知判決金額再高可能都遭市府挑戰，仍向律師堅持將案件送陪審團審議；布萊姆說：「我不想放棄陪審團審理的權利，更希望我的故事能夠被聽到；不論是我所承受的苦痛或是政府的責任，都遠遠超過了1980年代的過時立法，現有的規定無法為我伸張正義。」

布萊姆的律師斯托克夫斯基(Jordan Strokovsky)表示，現在他們仍在擬定策略說服州政府繞過法律規定，依陪審團判決給付賠償金；律師說：「布萊姆喪失了生計、喪失了人際關係，他本來能在健身房臥推450磅，現在卻連拿著1加侖重的牛奶都有問題，不能側彎、不能屈膝，甚至不能開車；我希望要嘛說服州政府依判決給付，要嘛我們用這個案子打憲法訴訟，挑戰賠償上限的合憲性。」

事實上，車禍 發生後，費城警方一度堅持開車員警有拉響警笛，即便行車方向為綠燈，所有用路人均有避讓義務，還想向布萊姆索要4萬4645.12元的警車損害費用；然而車禍鑑定結果出爐後，認定開車員警沒有依照標準作業流程確認路口淨空仍高速通過，因此負主要肇事責任，官方才表示不向布萊姆索賠。

布萊姆憤怒地說：「我沒工作也沒錢繳房租，我有的只是憤怒與抑鬱。」