我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

遭警車撞傷 賠款受州法限制縮水3/4

編譯柯立偉／綜合報導
賓州費城警方2019年高速撞上46歲男子布萊姆，造成他脖子三處骨折，陪審團判賠270萬元，然而賓州法律對政府因過失致需賠償損失設有50萬元的上限，最終布萊姆實際拿得到的金額可能少很多。(示意圖，Getty Images)
賓州費城警方2019年高速撞上46歲男子布萊姆，造成他脖子三處骨折，陪審團判賠270萬元，然而賓州法律對政府因過失致需賠償損失設有50萬元的上限，最終布萊姆實際拿得到的金額可能少很多。(示意圖，Getty Images)

2019年，賓州費城警方在一次出警任務中高速撞上46歲的民眾布萊姆(Anthony Blume)，造成他脖子三處骨折，且無力負擔生計與醫療費用；陪審團雖以侵權行為法認定警方有過失，並判賠270萬元，然而由於州法對政府因過失致需賠償損失設有50萬元上限，費城市府說，最終支付的金額將連判賠數額的四分之一都不到。

賓州賠償上限的相關立法於1980年代卡特總統任內完成，旨在避免納稅人因法院的「失控判決」而需負擔不成比例的賠償金額，然而相關立法自當年完成後即未修正，該金額是否合理引起討論。

1980年代的50萬元，考量通貨膨脹及物價指數後，約等於今日的175萬4302元，因此布萊姆雖明知判決金額再高可能都遭市府挑戰，仍向律師堅持將案件送陪審團審議；布萊姆說：「我不想放棄陪審團審理的權利，更希望我的故事能夠被聽到；不論是我所承受的苦痛或是政府的責任，都遠遠超過了1980年代的過時立法，現有的規定無法為我伸張正義。」

布萊姆的律師斯托克夫斯基(Jordan Strokovsky)表示，現在他們仍在擬定策略說服州政府繞過法律規定，依陪審團判決給付賠償金；律師說：「布萊姆喪失了生計、喪失了人際關係，他本來能在健身房臥推450磅，現在卻連拿著1加侖重的牛奶都有問題，不能側彎、不能屈膝，甚至不能開車；我希望要嘛說服州政府依判決給付，要嘛我們用這個案子打憲法訴訟，挑戰賠償上限的合憲性。」

事實上，車禍發生後，費城警方一度堅持開車員警有拉響警笛，即便行車方向為綠燈，所有用路人均有避讓義務，還想向布萊姆索要4萬4645.12元的警車損害費用；然而車禍鑑定結果出爐後，認定開車員警沒有依照標準作業流程確認路口淨空仍高速通過，因此負主要肇事責任，官方才表示不向布萊姆索賠。

布萊姆憤怒地說：「我沒工作也沒錢繳房租，我有的只是憤怒與抑鬱。」

費城 車禍 賓州

上一則

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

下一則

賓州參議員民主黨提名人 康復出院

延伸閱讀

攻擊紐約華婦馬桂英嫌犯 被追控謀殺及過失殺人罪

攻擊紐約華婦馬桂英嫌犯 被追控謀殺及過失殺人罪
哈里斯檢察長：縣長3幕僚涉案 須正視聽

哈里斯檢察長：縣長3幕僚涉案 須正視聽
賓州首富亞斯豪擲1800萬 支持兩黨候選人

賓州首富亞斯豪擲1800萬 支持兩黨候選人
費城百萬元以上房屋 Q1交易熱絡 成交遠高去年同期

費城百萬元以上房屋 Q1交易熱絡 成交遠高去年同期
SUV時速百哩衝進費城地鐵站 3死1重傷

SUV時速百哩衝進費城地鐵站 3死1重傷
中國駐紐約總領館吳曉明副總領事走訪費城僑社

中國駐紐約總領館吳曉明副總領事走訪費城僑社

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首