我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

賓州參議員民主黨提名人 康復出院

編譯柯立偉／綜合報導
因中風住院的賓州民主黨籍副州長費特曼已出院，他住院期間順利贏得民主黨賓州參議員候選人提名。圖為費特曼初選當天在醫院填寫緊急缺席選票。(美聯社)
因中風住院的賓州民主黨籍副州長費特曼已出院，他住院期間順利贏得民主黨賓州參議員候選人提名。圖為費特曼初選當天在醫院填寫緊急缺席選票。(美聯社)

經歷過數小時的手術後，因中風住院的賓州民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)日前已康復出院；夫人芭蕾特•費特曼(Barreto Fetterman)開心地在推特上宣布，費特曼在院療養期間順利贏得民主黨賓州參議員候選人提名，稍作休養後就會投身選戰。

芭蕾特在推特上分享費特曼離開醫院的視頻，影片中費特曼語帶狡獪地表示：「現在是療養、休息，以及煩死我的時候」；出院後費特曼也發布正式聲明，指出「我現在感覺很好，但將遵守醫囑繼續療養復健，這周也會回診追蹤身體狀況；只要我100%恢復，就可以全力衝刺選戰，務必讓賓州參議院席次由紅翻藍。」

費特曼表示，13日當天當因心臟血栓緊急送醫，醫療團隊評估後決定17日為他裝設心臟起博器，然而當天正是民主黨賓州參議員初選的大日子，好在妻子芭蕾特為他瞻前顧後，才讓他沒有後顧之憂地同時完成重大手術並贏得初選。

芭蕾特17日代表正在接受手術的夫婿發表勝選感言，她說：「我們正在進行的這場比賽是一場面向未來的選戰，這是一場為每一個失去的工作、每一個關閉的工廠、每一個不斷上漲的成本而戰的選戰，這更是一場為建立『更好的賓州』而戰的選戰。」

拜登總統當日也拍出賀電，恭喜費特曼贏得初選，電文中表示所有民主黨人都將團結，支持費特曼參選，並稱讚他是「強而有力的參選人」，必能在11月大選中獲勝。

賓州 民主黨 芭蕾

上一則

遭警車撞傷 賠款受州法限制縮水3/4

下一則

環保署撥款5.88億 改造新州供水系統

延伸閱讀

拉攏亞裔選票 民主黨成立新PAC鎖定餐館、雜貨店

拉攏亞裔選票 民主黨成立新PAC鎖定餐館、雜貨店
CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱

CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱
聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員

聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員
醫藥／積極預防中風 避免失智

醫藥／積極預防中風 避免失智
賓州首富亞斯豪擲1800萬 支持兩黨候選人

賓州首富亞斯豪擲1800萬 支持兩黨候選人
5州初選最大前哨戰 川普背書加分？有輸有贏

5州初選最大前哨戰 川普背書加分？有輸有贏

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首