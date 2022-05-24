賓州參議員民主黨提名人 康復出院

因中風住院的賓州民主黨籍副州長費特曼已出院，他住院期間順利贏得民主黨賓州參議員候選人提名。圖為費特曼初選當天在醫院填寫緊急缺席選票。(美聯社)

經歷過數小時的手術後，因中風住院的賓州民主黨 籍副州長費特曼(John Fetterman)日前已康復出院；夫人芭蕾 特•費特曼(Barreto Fetterman)開心地在推特上宣布，費特曼在院療養期間順利贏得民主黨賓州參議員候選人提名，稍作休養後就會投身選戰。

芭蕾特在推特上分享費特曼離開醫院的視頻，影片中費特曼語帶狡獪地表示：「現在是療養、休息，以及煩死我的時候」；出院後費特曼也發布正式聲明，指出「我現在感覺很好，但將遵守醫囑繼續療養復健，這周也會回診追蹤身體狀況；只要我100%恢復，就可以全力衝刺選戰，務必讓賓州參議院席次由紅翻藍。」

費特曼表示，13日當天當因心臟血栓緊急送醫，醫療團隊評估後決定17日為他裝設心臟起博器，然而當天正是民主黨賓州參議員初選的大日子，好在妻子芭蕾特為他瞻前顧後，才讓他沒有後顧之憂地同時完成重大手術並贏得初選。

芭蕾特17日代表正在接受手術的夫婿發表勝選感言，她說：「我們正在進行的這場比賽是一場面向未來的選戰，這是一場為每一個失去的工作、每一個關閉的工廠、每一個不斷上漲的成本而戰的選戰，這更是一場為建立『更好的賓州』而戰的選戰。」

拜登總統當日也拍出賀電，恭喜費特曼贏得初選，電文中表示所有民主黨人都將團結，支持費特曼參選，並稱讚他是「強而有力的參選人」，必能在11月大選中獲勝。