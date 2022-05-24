環保署撥款5.88億 改造新州供水系統

聯邦環保署和新澤西州將投入5億8800萬元的聯邦和州府低息貸款，對新州近30個供水系統進行更新改造，包括費城郊區摩爾頓鎮位於教堂北街的水處理廠，將使用2000萬元來添置過濾器和去除水中的污染物。(美聯社)

聯邦環保署和新澤西州日前共同宣布，將投入5億8800萬元的聯邦和州府低息貸款 ，對新州 近30個供水系統進行更新改造。這項大規模的供水基礎設施改造計畫將使600萬居民受益，約占全州人口的三分之二。

新州最大城市紐瓦克的供水主管線更換，將使用2500萬元；費城郊區摩爾頓鎮(Moorestown)位於教堂北街的水處理廠，將使用2000萬元，以添置過濾器和去除水中的污染物；柯林頓鎮鄉村地區的輸水管線延長工程，將獲得近300萬元資助。

新州供水系統的改造工程，是拜登 總統和墨菲州長大力維修破舊基礎設施計畫的組成部分，副總統賀錦麗今年2月訪問紐瓦克期間，對該市去除含鉛供水管線的工作表示讚賞。

在全部5億8800萬元低息貸款中，環保署根據2014年「供水基礎設施的融資與創新法案」為新州提供2億2100萬元，其餘來自州府的各類資金，以及新州基礎設施銀行出售債券的所得，該銀行負責為道路、供水和其他建設計畫融資。

環保署表示，拜登總統去年11月簽署兩黨達成的1兆元基礎設施法，新州的供水基礎設施計畫體現了聯邦與州政府的合作。

新州的供水改造工程將在三年內完工，地方官員對聯邦和州府的投入表示歡迎，摩爾頓鎮的鎮長妮柯·基爾斯皮(Nicole Gillespie)表示，水處理廠的改造計畫為全鎮史上規模最大之一。

紐瓦克飲用水的含鉛量升高2019年爆光後，引發當地居民的抗議，新州供水基礎設施的破舊問題在全國受到廣泛關注。此後紐瓦克開始著重解決水污染問題，三年期間幾乎更換了全部含鉛供水管線，而最初估計需要10年才能完全更換。

新州還開始更換全州的含鉛供水管線，墨菲州長去年簽署法案，要求10年內更換完畢。

新州未來五年將從聯邦的基礎設施法中獲得10億元，今年將獲1億7000萬元。但這筆錢在新州供水基礎設施的改造中只是很少部分，新管線與新設備以及其他更新需要的資金估計為300億元。