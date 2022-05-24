出售中製電子仿品 新州男被控詐欺

新澤西州博根郡男子卡拉曼在亞馬遜及其他零售網站販賣冒牌思科(Cisco)電腦網絡設備、行騙數百萬元，20日被捕。(Getty Images)

新澤西州 博根郡(Bergen County)一男子在亞馬遜 (Amazon)及其他零售網站販賣冒牌思科(Cisco)電腦網路設備、行騙數百萬元後，日前被捕。

聯邦檢察官塞林格(Philip Sellinger)稱，涉案人35歲卡拉曼 (Musa Karaman) 來自北阿靈頓 (North Arlington)，被控一項詐欺罪，串謀郵件和電匯欺詐，在聯邦法院聽證會後以30萬元無擔保債券獲釋。

根據訴訟，卡拉曼和尚未被起訴的同謀2017年9月至2021年5月間經營一家企業，在網路販售仿冒而劣質的網路設備，廣告宣稱所售設備是美國科技大廠思科系統全新正品。

塞林格說，這些電腦零件其實是向中國非法供應商採購。

思科多次去函卡拉曼及其同謀要求停止，美國海關也發出扣押通知，嫌犯繼續買賣假冒產品；期間，亞馬遜在客戶投訴後曾刪除產品展售列表，被訴嫌犯的同謀寫信要求亞馬遜予以恢復。

塞林格說，2021年5月，聯邦調查局(FBI)突擊伍德蘭公園(Woodland Park)內一個與卡拉曼相關的倉庫，查獲數千台仿冒思科產品，包括7260台仿冒收發器，價值1377萬元。

思科稱，這是美國歷來查獲的最大思科收發器仿冒案之一，價值前所未有。

2017年9月到2021年5月，美國海關及邊境 保護局(CBP)另在20批貨物中截獲380萬元仿冒思科產品。

這些產品由非法的中國供應商發送，多半貼上假標籤。

塞林格說，涉嫌同謀德米爾(Israfil “David”Demir) 2021年5月26日被控以谷歌電郵帳戶從海外供應商採購假冒零件，並至少向一名購買假冒設備的客戶發送偽造思科發票。

德米爾的確切指控尚無法獲知，也未被包括在卡拉曼起訴中。

如果欺詐罪名成立，卡拉曼將最高被判20年監禁、25萬元罰款。