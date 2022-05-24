德拉瓦大學學費 明年將漲3%

德拉瓦大學理事會(The University of Delaware Trustees)宣布2022-23學年度學雜費將上漲，漲幅為3%。

德拉瓦州 居民全日制大學本科生每學期學費預計為1萬3370元，非該州州民每學期學費3萬5890元。

德拉瓦大學公布2022-23年度估計預算 結餘約450萬，主要來自4200名大一學生所支付的更高額學費。

除了學費，其他費用也將增加。

2022年秋季開始，德拉瓦大學年度餐飲費費率平均提升6%，傳統宿舍費用平均上漲2%。每學期學雜費為549元，學生中心費每學期119元，學生福利 費352元。部分學生可獲得補助。

德拉瓦大學校長阿薩尼斯(Dennis Assanis)宣布下一學年的1億6800萬大學生財務援助計畫，比他2016年上任時的金額多了86%。

該校也會繼續發展「第一州承諾」 (First State Promise)計畫，提供學費與其他費用補助給年收入少於7萬5000元的德拉瓦家庭。

德拉瓦大學今年秋季開始開設早期學分學程，阿薩尼斯說：「德拉瓦州的高中生可以透過德拉瓦大學線上課程獲得學分，代替他們的高中課程，或者代替先修課程(AP class)。」