新州孟莫斯郡現禽流感 撲殺大批家禽

新州孟莫斯郡住家後院雞舍出現今年首批禽流感案例，大量家禽死亡，被當局稱為「高病原性禽流感」。(美聯社)

聯邦農業部 (U.S. Department of Agriculture)與新澤西州 農業廳指出，孟莫斯郡(Monmouth)住家後院雞舍出現今年首批禽流感 案例，大量家禽死亡，被當局稱為「高病原性禽流感」。

聯邦官員日前證實死亡的家禽都是感染禽流感，檢測結果也顯示，牠們在死亡前曾出現神經系統的病症，目前死亡的家禽數量不明。

農業廳也宣布，為避免疫情擴散，將撲殺所有孟莫斯郡染疫的家禽，並將雞舍隔離；雖說這是新州首批家禽感染的案例，但根據動植物衛生檢驗署(Animal and Plant Health Inspection Service)的紀錄，今年2月在五月岬(Cape May)已發現數隻野鳥感染禽流感。

不過聯邦農業部的數據顯示，今年全國35州內、共338個家園雞舍和農場發現禽流感案例，加總多達4000萬隻家禽。

專家表示，感染禽流感的鳥類糞便、或眼睛、鼻腔和口腔分泌物都可能藏有病毒，而硬體設備如車輛、器具和鞋子也都可能沾染病毒，可說是具有高度傳染性。

家禽染疫的病症包括食量和水量減少、其他呼吸症狀如咳嗽、打噴嚏、流鼻涕，以及眼睛周圍腫脹、小腿或腳掌發紅、嗜睡和減少產蛋。

專家建議預防禽流感的措施如隔離現場、生物安全保護措施、先將家禽移出農舍；至於生物安全保護措施則包括減少家禽與野鳥的接觸，也不要放置過多的食物和水量，避免吸引更多野鳥覓食。

雖說禽流感對鳥類的致命性較高，但一般少有人類感染；不過仍有少數例外，據CDC的統計，今年共兩件人類感染禽流感的案例，其中一人是在撲殺感染禽鳥的過程中染疫，經治療後已康復；當局並未公布第二起案例的細節，不過據CDC今年3月的看法，他們認為禽流感對人類危害仍屬「低風險」。