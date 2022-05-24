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兒童神祕肝炎 新州出現4例

編譯洪毅／綜合報導
在全球多國現蹤的神祕兒童肝炎也在新澤西州出現，但四宗疑似病例均非重症。(Getty Images)
在全球多國現蹤的神祕兒童肝炎也在新澤西州出現，但四宗疑似病例均非重症。(Getty Images)

在全球多國現蹤的神祕兒童肝炎 病例也在新澤西州出現；當局表示 ，新州目前的肝炎病例均非重症。該肝炎的發生原因依然不明，家長須密切注意，一旦孩童有發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、發疼、黃疸等症狀，應盡速求醫。

新澤西州媒體NJ.com報導，新澤西州衛生廳表示，聯邦疾病防治中心(CDC)正在調查該州四例疑似神秘肝炎的病例。

新州衛生廳表示，這些病患年齡在一歲至七歲間，在去年10月至今年2月間住院，所有孩童都已痊癒，沒有死亡病例，也沒有需要肝臟移植的病例，此外，這些孩童也沒有染上新冠肺炎

該新發現的肝炎發病機制依然不明，不確定是否與新冠肺炎有關，初步推測可能是被一種腺病毒所感染。部分腺病毒對人體造成的影響僅是普通感冒。

在全球範圍內，這種孩童的神祕肝炎的疑似案例約300例，其中美國的確認病例有110例，其中五名孩童病歿，且有14%的病患需要肝臟移植；目前CDC還有更多登記在案的數字，但是這些數據都是疑似而非確認案例，因此美國的神祕肝炎案例數未來仍會上升或下降。

儘管此疾病已造成相當的病歿及重症案例，其相關機制也讓公衛界感到困惑，但學界呼籲家長不要感到恐慌，因為此疾病的案例數依然非常少。

羅格斯大學羅伯伍德強森醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)名譽教授羅斯吉(Vinod Rustgi)就表示，這是個新發生的病例，也有一定的數量，但是從各方面來說，這都不能算是很常見的病症。

家長若擔心家中孩童是否換上此神秘肝炎，因注意是否有發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、發疼、黃疸等，還有肝指數異常上升等症狀；其中黃疸指的是皮膚及眼睛發黃。

新澤西州 新州 新冠肺炎

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