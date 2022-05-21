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6費城人前球員腦癌亡 醫籲查測速槍

編譯柯立偉／綜合報導
已有六名費城人隊前球員死於腦癌，包括14日剛過世的投手維斯特。(取材自推特)
已有六名費城人隊前球員死於腦癌，包括14日剛過世的投手維斯特。(取材自推特)

職棒費城人隊(Philadelphia Phillies)前球員累積已有六人死於腦癌，在福斯新聞網(Fox News)開設有醫療專欄的西格爾醫師(Marc Siegel)呼籲，務必調查清楚為何費城人隊球員罹患腦癌的機率這麼高，且須確認其主場球場是否有致癌風險物質存在。

截至目前為止，因腦癌死亡的費城人隊前球員包含2003年死亡的布列特(Ken Brett)、2004年的麥格羅(Tug McGraw)與歐特斯(Johnny Oates)、2007年的富克維奇(John Vukovich)、2017年的道爾頓(Darren Daulton)與14日過世的維斯特(David West)。

西格爾說：「致命性腦癌發生的機率大概是10萬分之3，但截至目前為止費城人隊已累積六人死於腦癌，比正常值高出約三至四倍；因此必須調查費城人隊球員致癌的原因是否有共通性，特別是要查一下球場使用的測速槍。」

西格爾進一步表示，死亡的六人中有五人是投手與捕手，他們平常在場上的位置最靠近測速槍，因此他懷疑此事或許與測速槍有關。

他說：「軍方有在進行長期暴露於『微波』(microwave)是否提高罹癌機率的研究，而在比賽中都會大量使用能發射微波的測速槍；我並不是斬釘截鐵地說致癌原因就是測速槍，但他應該被當作可能的因素之一詳加調查。」

費城人隊前投手安德森(Larry Andersen)對於這些案例感到困惑且憂慮；他說：「雖然隊上有六位前球員罹患腦癌，但球場工作人員以及常在這裡打球的其他球隊球員卻沒有這個現象；雖然我目前沒有任何可能罹癌的徵兆，但我還是很困惑，不知道該怎麼面對這種可能性。」

費城 致癌

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