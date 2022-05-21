新州重發失業補助金融卡 勿當垃圾信

過去18個月曾經透過簽帳金融卡領取失業津貼、暫時損傷與家事假補助的新澤西州民眾，這個月將領取新的福利金融卡。(州府網站)

新澤西州勞工 廳宣布，過去18個月曾經透過簽帳金融卡領取失業津貼、暫時損傷與家事假補助的新澤西州民眾，這個月將領取新的福利 金融卡。

勞工廳也另外特別提醒，由於福利金融卡已換成新的供應商，可能被誤認為垃圾郵件，民眾需多加留意。

勞工當局聲明表示：「新澤西勞工與勞動力發展廳(NJDOL)與紐約社區銀行(New York Community Bank)合作，該銀行在新澤西又稱花園州社區銀行(Garden State Community Bank)。福利金融卡將裝在白色信封中寄送，附有內布拉斯加州奧瑪哈市(Omaha, NE)的退件地址。信封可能看起來像垃圾廣告信件，民眾勿丟棄！」

福利金融卡已於本月11日開始陸續送達。

有提供手機號碼的民眾已經收到新卡寄送的簡訊通知。

舊卡的供應商美國銀行(Bank of America)並未參與2021年新澤西州或其他州的競標更新其合約。

新卡即日起就可使用，美國銀行的福利金融卡若尚有餘額，8月25日以前仍可繼續使用，逾期後卡片將失效，但須在期限內轉出舊卡剩餘金額；或者撥打美國銀行福利金融卡背面的號碼，將餘額以支票形式寄送。勞工廳將在網站更新後續消息。