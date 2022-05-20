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賓州首富亞斯豪擲1800萬 支持兩黨候選人

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州首富亞斯今年為民主黨與共和黨初選挹注至少1800萬元；他的政治獻金受益人不分黨派，支持主張除了公立學校以外應有其他學校選擇的候選人。(取材自YouTube)
賓州首富亞斯今年為民主黨與共和黨初選挹注至少1800萬元；他的政治獻金受益人不分黨派，支持主張除了公立學校以外應有其他學校選擇的候選人。(取材自YouTube)

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，賓州首富亞斯(Jeff Yass)今年已經為民主黨與共和黨初選挹注至少1800萬元；他的政治獻金受益人不分黨派，包括共和黨賓州州長候選人麥史旺(Bill McSwain)，以及幾位參選賓州初選的費城民主黨人。關於亞斯支持對象的共通點，各界看法不一，亞斯的盟友認為他針對單一議題捐助資金，支持主張除了公立學校以外應有其他學校選擇的候選人。

保守派人士布羅伊萊特(Matt Brouillette)表示亞斯夫婦的慈善與政治捐獻目標並非祕密，「他們熱中於讓孩子上更好的學校。」布羅伊萊特的政治組織得到亞斯政治行動委員會的強力金援。

持不同政治立場的評論家則認為，亞斯在政治投入的資金首要注重傳播影響力，或將他的意識形態插入兩大黨。

根據富比世(Forbes)資料，亞斯的個人淨資產估計為120億元，賓州寬鬆的競選財務法允許個人捐獻無限的政治獻金，因此亞斯可以隨心所欲地捐錢。

自2010年起，亞斯已捐贈4170萬元給他和另外兩人創立的政治行動委員會(PAC)「學生優先」(Students First)。這幾年亞斯逐漸成為該組織的最大單一資助人，捐款數目也跟著增長。

「學生優先」表示該組織幫助向來支持教育選擇的候選人，其支出能抵銷教師工會的影響力。

亞斯的捐款不限於賓州，他還是全國保守派政治團體「成長俱樂部」(Club for Growth)的頭號捐款人，該團體支持的政治人物包括共和黨籍聯邦參議員圖米(Pat Toomey)和克魯茲(Ted Cruz)。

同樣地，民主黨政治人物也表示因為其教育立場而得到亞斯的捐款支持，費城民主黨籍州參議員威廉斯(Anthony Williams)是今年得到最多亞斯資金贊助的民主黨人。

民主黨 賓州 費城

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