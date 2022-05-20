借醫師執照轉賣癌藥 新州麻醉醫恐判3年

在新澤西州執業的醫師戴達安日前在聯邦法院當庭認罪，因他准許他人利用自己的醫師執照非法購買、重新包裝和轉賣癌症藥物牟利。(取材自臉書)

一名在新澤西州 執業的紐約醫師日前在聯邦法院當庭認罪，他准許他人利用自己的醫師執照非法購買、重新包裝和轉賣癌症 藥物牟利。

聯邦檢察官塞林傑(Philip Sellinger)的聲明指出，53歲的戴達安(Jon Paul Dadaian)是通過認證的麻醉醫師與疼痛治療專科醫生，他在認罪協議中同意賠償因其罪行導致的任何損失；戴達安將面臨三年有期徒刑與數千元罰款。

起訴書載明戴達安在埃爾姆伍德公園區(Elmwood Park)執業時，開立銀行帳戶允許另外兩人購買與支付處方藥。

法庭文件未顯示是否有其他人被起訴或即將被起訴。

這些癌症與自體免疫藥物以戴達安的名字訂購，並使用他的醫師執照和藥品管制局的註冊身分。醫師身分擁有藥物折扣的資格。

塞林傑的聲明提到：「打折過的社區醫師定價是製藥商只提供給治療醫師及其他類似身分的專門折扣。」

起訴書指出製藥商收到造假訊息，如這些藥物是用來治療戴達安的門診病人，而且沒有被轉售或重新包裝。然而實際上，這些以戴達安名義獲得的藥物根本未用於治療他的病人。

檢方指稱2012年6月到2018年4月，戴達安的醫師執照被用來購買治療癌症、黃斑部病變與自體免疫疾病的處方藥。

塞林傑表示，與戴達安合夥的兩位匿名人士若是想要直接向藥商購買處方藥，就沒有如此優惠的價格。

根據法庭文件，2016年他們曾用戴達安名字購買乳癌治療藥物賀癌平(Herceptin)，並且轉賣獲得16萬2219元利潤 。用他名義購買的癌症與自體免疫藥物Rituxan轉售後獲得24萬5595元利潤。

這些藥物從正常的藥物分發供應鏈轉出，隨後分配到未經授權的交易買賣，包含轉讓與轉售，藥物被送到密德薩克斯郡(Middlesex County)賽瓦倫(Sewaren)重新包裝與轉售。

戴達安在近六年的期間裡藉由不法行為共賺得13萬500元，法庭訂於9月量刑。