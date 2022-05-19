新州林登市印象福建日 剪紙、茶藝推廣「福」文化

「福」文化走進美國·2022首屆「印象福建日」，在新澤西林登市政府活動中心開幕。(記者謝哲澍／攝影)

「福」文化走進美國．2022首屆「印象福建日」14日在新澤西林登市政府活動中心開幕，通過圖片展及分享會、剪紙互動、茶藝表演及品茗、寫福送福、送虎年福公仔等多種形式充分的展現「福」文化的魅力，讓參與者感受到穿越千年的「福茶」文化，瞭解中華優秀傳統文化之「福」文化的生機與活力，讓更多的人瞭解福建山水人文。

此次活動是亞太裔傳統月．2022首屆印象福建周系列活動。市長德里克(Derek Armstead)介紹美國亞太裔傳統月歷史，並表示林登市希望擁抱更多的文化，致力於打造一個多元化和充滿活力的社區。

現場的剪紙、茶藝和寫福送福以及美食 品鑒體驗環節，受到所有參與者的歡迎。有師生拿著喜歡的「福」字要求合影留念；有學習如何剪紙和寫「福」字；有師生對茶藝表演興致盎然；還有學生在看圖片展時請教現場解說老師希望瞭解更多的「福」文化；更有學生拿起「福」年福公仔自拍。

穿越千年的「福茶」文化。(記者謝哲澍／攝影)

活動邀請多位林登校長和師生們與大家分享曾經到過福州三中，福建土樓、鼓浪嶼等世遺景點的經歷。每個人充滿對福建的感情和眷念，真實陳述來福建看到的一切美好記憶，富有感染力，是真正體現美國師生和福建的親密交往和友好情誼。看到牆上熟悉的福建圖片和他們來福建拍的照片，許多師生興致勃勃、感慨萬千，對福建的自然山水、人文文化、中美師生交往都讚不絕口。

林登市市長夫人丹尼爾·奧瑞林(Danie Orelien-Armstead)表示，她曾有幸帶著林登學生去過福建廈門外國語學校進行交流。在教授廈門外國語學校學生時，她感悟到中美教育 交流需要的事對等的互動與互惠，「建立學生關係而且必須以尊重、理解、關心為基礎，這是我從中國得到的禮物。」

寫福送福活動，彰顯中國傳統書法。(記者謝哲澍／攝影)

此次活動由福建省對外文化交流協會、美國新澤西州 林登市政府、福建日報社東南網美國站、新州中國日、大紐約地區福建學生學者聯誼會聯合舉辦。該系列活動隨後會在紐約時代廣場和格倫瑞奇高中相繼舉行。