新州婦走出家門收信 遭熊攻擊送醫

新澤西州環保廳表示，拉斐葉鎮一名女子11日出門查看信件時遭遇黑熊攻擊，送醫後並無大礙。(Getty Images)

新澤西州 環保廳(Department of Environmental Protection)表示，拉斐葉鎮(Lafayette Township)一名女子11日出門查看信件時遭黑熊攻擊，送醫治療後雖無大礙，但該名女子卻是近兩年來，首次傳出熊攻擊人類的事件。

據稱該名女子年約34歲，11日下午4時30分行經農場小路時遇見二至三隻黑熊，並遭其中一隻黑熊攻擊；鄰居發現後拼命按車喇叭聲將黑熊嚇跑，不過該女子的手臂和臀部都受傷，就醫治療後已經出院。

當局形容黑熊大概一歲或兩歲，介於150至200磅之間；環保廳旗下的魚類和野生動物局(New Jersey Fish & Wildlife)已對此事展開調查，並在黑熊可能出沒之處設置陷阱捕捉。

紐約哥倫比亞廣播公司(CBS)報導指出，當地居民稱，自從新州 政府禁止年度獵熊的活動後，熊的數量就不斷增加。

環保廳的數據指出，2020年估計顯示，自78號州際公路以北和287號州際公路以西一帶，熊的數量約3158頭；相比2019年的2208頭大幅成長。

艾薩克斯郡(Essex)在今年初也傳出有熊跟兩條狗打架、後來被殘殺的事件；但該名女子是近兩年來，首次有熊攻擊人類的情況發生。

2020年西米爾福德(West Milford)一名82歲老先生同樣被熊攻擊，事後還縫了30針；西米爾福德的官員表示，2014年一名羅格斯大學(Rutgers University)學生被熊攻擊後喪命，也成為該州史上第一位被熊攻擊致死的人類。