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遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安

編譯陳韻涵／綜合報導
18歲白人青少年甘德倫14日在紐約州水牛城非裔社區超市槍殺十人，其犯案宣言提及新州另外三處潛在作案地點，被點名的猶太裔社區已加強安全措施。(美聯社)
18歲白人青少年甘德倫14日在紐約州水牛城非裔社區超市槍殺十人，其犯案宣言提及新州另外三處潛在作案地點，被點名的猶太裔社區已加強安全措施。(美聯社)

18歲白人青少年甘德倫(Payton Gendron)日前在紐約州水牛城非裔社區超市槍殺十人，其犯案宣言提及新州另外三處潛在作案地點，被點名的猶太裔社區已加強安全措施。

新澤西州大洋郡(Ocean County)警長馬斯托納迪(Michael Mastronardy)表示，知悉猶太裔居民占多數的雷克伍德鎮(Lakewood)和湯姆斯河鎮(Toms River)被列入甘德倫預謀作案地點；這兩個鎮都是猶太裔社區，甘德倫以「可悲」(deplorable)形容之。

馬斯托納迪表示，「我們已聯繫這些社區，與夥伴、警局和警長合作，觀察這些地點的可疑行徑」，目前沒有針對大洋郡的明顯威脅。

甘德倫被控恐怖攻擊、謀殺罪名，檢警人員指他意圖恐嚇所有非白人與非基督徒離境；他14日從紐約上州驅車200多哩來到水牛城小鎮犯案，且計畫若能在初犯後逃逸將繼續殺人。

他犯案前上傳的宣言寫道種族主義意識形態在美根深柢固，美國領土必須只屬於白人，其他人都是「取代者」，須以武力或恐怖方式消滅。

甘德倫在宣言中抨擊該社區的哈西迪猶太教(Hasidim)居民，稱他們與世隔絕，只在乎宗教信仰，剝奪當地資源。

新州雷克伍德鎮是最的東正教猶太裔社區，也有少數哈西迪猶太教社區；比鄰雷克伍德鎮的湯姆斯河鎮與傑克森鎮(Jackson)也有大型猶太社區。

澤西市(Jersey City)是哈西迪猶太教社區，也被甘德倫列為攻擊對象。

雷克伍德鎮上月發生一名男子持銳器刺傷一名猶太人的案件；兇嫌面臨聯邦恐怖主義控罪，且在受訪時供稱「哈西迪猶太教徒是真正的惡魔」。

猶太 新州 新澤西州

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