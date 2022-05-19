費城百萬元以上房屋 Q1交易熱絡 成交遠高去年同期

今年第一季，費城超過100萬元的房屋交易件數就有至少87件，直逼新冠疫情前一整年的數字。(Getty Images)

全國房價 飆漲，費城 也不例外；費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，今年第一季，該市超過100萬元的房屋交易件數就有至少87件，直逼新冠疫情 前一整年的數字；當局指出，儘管費城房市形勢相對仍屬健康，但採取行動、保障更多人能夠負擔房價仍屬必要。

爵克索大學經濟學者吉倫(Kevin Gillen)分析房市交易數據後發現，今年第一季超過100萬元的房屋成交至少87件，遠高於去年同期的32件；事實上，在新冠疫情爆發前，平均每年超過100萬元的房屋成交案件數也不過97件左右。

費城市中心區域(Center City District)的數據顯示，去年費城的房屋交易中，2%超過100萬元，41%在25萬至50萬元之間，38%落在10萬元至25萬元。

這些統計沒有計入部分在非傳統交易渠道買賣的高端豪宅，不過豪華地產商Kristen Foote & Co.東主克莉絲汀·富特(Kristen Foote)表示，超過300萬元的交易案也在增加；富特說，15年前她剛創業時，費城的高端房屋市場價格約在100萬元至200萬元，但現在基本上都超過400萬元。

費城昂貴房屋需求量增加的原因，包括需求強勁、供給不足的失衡造成房價上揚，以及疫情期間，許多民眾選擇較大的房屋居住等。

此外，減稅政策，以及費城特有的文化及藝術氣息，娛樂及飲食活動，以及地理位置等，還有如醫療等專業的就業機會，讓費城得以吸引更多能夠負擔更高價格的買家；富特就說，當前房市樣態，是這座城市發展前景的好兆頭，「民眾有信心在此投資，費城的價值依然無與倫比」。

市中心區域主席李維(Paul Levy)也表示，有些人受到費城的文化吸引而來到此地，也有一些人相中費城的通情方便，畢竟費城的房價仍比東岸便宜數萬元以上；在紐約市及華府，20%的房屋價格超過100萬元。

不過李維也說，雖然費城房市健康，但是市政府仍應採取更多行動以留住民眾及商業，避免他們離開這座城市。