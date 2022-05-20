2022首屆 “印象福建周” 系列於聖彼得大學亮眼展開首場巡展活動

書法老師為學生現場寫“福”字。

2022首屆“印象福建周”系列活動首場巡展活動5月5日在新澤西州 聖彼得大學廣場（Saint Peter's University Panepinto Plaza）舉行，該活動恰逢一年一度的美國亞太裔傳統月，顯得格外亮眼。

本次活動的核心，就是在美國高校中，推廣中國福建的“世遺文化”和福建“福文化”，讓美麗福建走進美國主流，推動中美文化的交流。該校理事會副主席安德魯·唐寧(Rev. Andrew N Downing)、現代與古典語言文學系主任、亞洲研究中心主任斯特凡諾·馬克（Mark De Stephano），學校多元文化與族裔平等辦公室主任德溫·海沃德(Devin Heyward)、文理學院院長朱衛東及福建東南網、大紐約地區福建學生學者聯誼會、新澤西中文教師學會等主辦各方代表、胡知宇律師樓、橙縣華人 協會與師生近300人參加了此次活動。

中國駐紐約總領事館給活動發來賀信，希望活動能搭建中美人文交流民心相通的文化橋樑。唐甯副主席、馬克主任、海沃德主任在發言中都表示，該校一直以來都十分重視亞洲文化的教學與交流，感謝中國福建東南網這次的合作，相信活動一定會讓師生們更多地瞭解福建的人文文化。朱衛東院長說，這次活動是該校150年來首次中華文化活動，也是建校150周年系列慶典的一部分，感謝各單位的支援以及本次活動總策劃江嵐博士對活動的貢獻。東南網美國站執行總監朱立業則介紹了福建世遺文化和福文化的歷史背景，胡知宇律師還向校方贈送了2個巨型中國花瓶和500美元。

活動現場內容豐富，學院大樓玻璃牆上，掛滿福建“世遺”文化、“福文化“的精美圖片;廣場上，還有福建茶藝表演、剪紙示範、書法表演以及大量具有福建特色的美食 品嘗，吸引了許多師生駐足。看著福建大紅袍、茉莉花茶、紅茶漂亮的包裝，茶藝表演的驚豔又清香撲鼻，魅力難擋，師生紛紛過來嘗一口。福建美食也是十分誘人，福州大禮餅、各色年糖年餅、福建蜜餞、好世界橄欖、連城地瓜乾、福州花生等等琳瑯滿目。

活動另外還邀請了當地華人表演了舞蹈《茉莉花》、二胡獨奏《採茶舞》等，江嵐教授帶領她的學生演唱北京奧運主題曲《你和我》，深情表達中美友好的民心。

本次系列活動後續還將在林登市政府大樓（Linden City Hall）、葛籣瑞奇高中（Glen Ridge High School）等地進行。【圖文報導：記者 劉偉】