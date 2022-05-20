我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

2022首屆 “印象福建周” 系列於聖彼得大學亮眼展開首場巡展活動

本報新澤西訊
書法老師為學生現場寫“福”字。
書法老師為學生現場寫“福”字。

  2022首屆“印象福建周”系列活動首場巡展活動5月5日在新澤西州聖彼得大學廣場（Saint Peter's University Panepinto Plaza）舉行，該活動恰逢一年一度的美國亞太裔傳統月，顯得格外亮眼。

  本次活動的核心，就是在美國高校中，推廣中國福建的“世遺文化”和福建“福文化”，讓美麗福建走進美國主流，推動中美文化的交流。該校理事會副主席安德魯·唐寧(Rev. Andrew N Downing)、現代與古典語言文學系主任、亞洲研究中心主任斯特凡諾·馬克（Mark De Stephano），學校多元文化與族裔平等辦公室主任德溫·海沃德(Devin Heyward)、文理學院院長朱衛東及福建東南網、大紐約地區福建學生學者聯誼會、新澤西中文教師學會等主辦各方代表、胡知宇律師樓、橙縣華人協會與師生近300人參加了此次活動。

  中國駐紐約總領事館給活動發來賀信，希望活動能搭建中美人文交流民心相通的文化橋樑。唐甯副主席、馬克主任、海沃德主任在發言中都表示，該校一直以來都十分重視亞洲文化的教學與交流，感謝中國福建東南網這次的合作，相信活動一定會讓師生們更多地瞭解福建的人文文化。朱衛東院長說，這次活動是該校150年來首次中華文化活動，也是建校150周年系列慶典的一部分，感謝各單位的支援以及本次活動總策劃江嵐博士對活動的貢獻。東南網美國站執行總監朱立業則介紹了福建世遺文化和福文化的歷史背景，胡知宇律師還向校方贈送了2個巨型中國花瓶和500美元。

  活動現場內容豐富，學院大樓玻璃牆上，掛滿福建“世遺”文化、“福文化“的精美圖片;廣場上，還有福建茶藝表演、剪紙示範、書法表演以及大量具有福建特色的美食品嘗，吸引了許多師生駐足。看著福建大紅袍、茉莉花茶、紅茶漂亮的包裝，茶藝表演的驚豔又清香撲鼻，魅力難擋，師生紛紛過來嘗一口。福建美食也是十分誘人，福州大禮餅、各色年糖年餅、福建蜜餞、好世界橄欖、連城地瓜乾、福州花生等等琳瑯滿目。

  活動另外還邀請了當地華人表演了舞蹈《茉莉花》、二胡獨奏《採茶舞》等，江嵐教授帶領她的學生演唱北京奧運主題曲《你和我》，深情表達中美友好的民心。

  本次系列活動後續還將在林登市政府大樓（Linden City Hall）、葛籣瑞奇高中（Glen Ridge High School）等地進行。【圖文報導：記者 劉偉】

首發2022“首屆印象福建周”系列活動在聖彼得大學舉行，嘉賓與工作人員合影。
首發2022“首屆印象福建周”系列活動在聖彼得大學舉行，嘉賓與工作人員合影。

新澤西州 華人 美食

上一則

新澤西中美商會春季聯誼 商界菁英雲集

下一則

亞特蘭大中文學校 歡送2畢業生

延伸閱讀

3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加

3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加
國際醫藥大學太極氣功研究學院成立 推廣武醫同源

國際醫藥大學太極氣功研究學院成立 推廣武醫同源
子女大學學費 越早存越好

子女大學學費 越早存越好
福建19所大學將試點 以統測成績招收台灣高中生

福建19所大學將試點 以統測成績招收台灣高中生
李榮恩訪福建公所 關心華埠公共安全

李榮恩訪福建公所 關心華埠公共安全
中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30
由於新車一車難求，專家建議「以舊換新」比較划算且容易成交。(pixabay)

新車缺貨價飆 專家傳授成交訣竅

2022-05-13 02:13
千禧公園的鋼豆為著名觀光景點。(特派員黃惠玲／攝影)

16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

2022-05-16 10:20
費城南部知名連鎖三明治餐廳「東尼路克的店」今年已高齡83歲的老闆安東尼‧盧西多尼奧和55歲的兒子尼可拉斯向聯邦法官認罪，坦承逃漏稅逾十年，金額多達數百萬元。(CBS費城地方電視台截圖)

家庭內訌掀出逃稅10年 費城知名三明治店老闆父子認罪

2022-05-12 14:45

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工