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新澤西中美商會春季聯誼 商界菁英雲集

本報新澤西訊
新澤西中美商會商界菁英雲集，左三起：李正貴、于有林、李振中、龍吟、張安菽、李為瑋、王署光、林秀槐。
新澤西中美商會商界菁英雲集，左三起：李正貴、于有林、李振中、龍吟、張安菽、李為瑋、王署光、林秀槐。

  新澤西中美商會日前在西溫莎市溫莎運動俱樂部(Windsor Athletic Club)，舉行春季聯誼，80餘名大紐約區商業代表與贊助商出席，會中藝術家現場吟詩揮毫，介紹古董，豐富了文采，出席者把握了交流時間，互換名片，相談甚歡。

  威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠專題介紹明朝到現代的19幅木版年畫收藏，並簡述了中國版畫的歷史，以及對日本浮世繪版畫與歐洲後印象派現代藝術的影響。

  古董收藏家李振中現場展示唐三彩馬、元青花《鬼穀子下山》大罐、明代宣德年制青花龍紋梅瓶、明代釋迦牟尼佛像、以及清代乾隆年制的銅胎掐絲琺瑯鑲玉提壺。

  費城Freeman's拍賣行的高級副總裁Ben Farina也受邀簡報藝術品投資的意義和回報。

  春會的高潮是兩名藝術家現場吟誦，同時揮毫演繹李白的「將進酒」，感情豐沛的舒詠出「人生得意須盡歡」的灑脫情懷，會員們紛紛離座圍觀，並舉起手機錄下書法揮灑與詩詞吟詠交流的燦爛火花。

  新澤西中美商會經常舉辦活動，促進工商聯誼，提供交流機會，董事會成員均是業界精英，包括會長龍吟、名譽副會長林潔輝、財務林秀槐、執行董事李為瑋、法律顧問Moly Hung、與七名董事Chris Law、于有林、Vivian Cheung、李振中、張安菽、王署光、李正貴。【圖文報導：記者 孫影真】

新澤西中美商會春季聯誼，收藏家李振中現場介紹古董，豐富了文采。
新澤西中美商會春季聯誼，收藏家李振中現場介紹古董，豐富了文采。

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