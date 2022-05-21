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十里飄香 原來是你 葛師傅私房菜 開業啦

新澤西訊
外觀
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  治癒心靈的私房菜正式入駐新州愛迪生最繁華的街道啦！清新典雅的葛師傅新派私房菜位於愛迪生27號公路邊，取餐快捷便利。早11點至晚10點，一周7天，美食美客待君來享：1167 Raritan Ave, Highland Park, NJ 08904; 訂餐電話732-898-6001

　葛師傅私房菜既適合年輕人日常打卡，對於全家覓食也是上好的選擇。各種翻樣菜品琳瑯滿目，優質的食材被大廚“玩於鼓掌”之中，製作出合理均衡的膳食。具有國內二級廚師資格證的老闆Luke葛，具備了資深的烹飪經驗，同時，他也堅信“業精於勤荒於嬉；行成於思毀於隨”的理念，一直勤奮而專精，保持獨立思考，不因循隨俗，在菜品上精益求精，不斷創新。

  小店的私房菜不僅可以滿足口味清淡的吃貨們，美味傳香小籠湯包、各類手工麵點、品種奇多的水餃、酥軟鮮香的鍋貼和時令蔬菜；還有廚師特別推薦給適合重口味食客們私房菜，特色大盤雞、乾鍋辣鴨頭、啤酒燜黃兔、金湯麻椒魚、爆炒雙脆等專屬菜品，讓你回味無窮。

  除此之外，葛師傅家的家常小炒更是讓人無法抗拒。因為，家的味道植入你心裡！農家小炒肉、乾鍋肥腸、水煮魚/牛、麻婆豆腐、養顏豬皮凍、麻椒手撕雞、熗雜拌、各類滷味、還有其他更多具有特色的家常菜等您來品嘗，私人小廚營養不俗，葛師傅願做您健康美食好 “餐”謀！

葛師傅私房菜
葛師傅私房菜

美食 新州 蔬菜

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