不容錯過的 馬泰小館CoCo椰子林 熱情濃郁的異域美食滿足您不同的味蕾
新州的華人朋友們吃慣了中餐是不是想換換口味來滿足你不同的味蕾，馬泰美食多用檸檬、辣椒、咖喱、椰子等材料烹飪，口味以酸、辣、甜為主，菜餚充滿著濃鬱的異域風情。
經營多年的新州老牌餐廳COCO椰子林曾被DAILY NEWS，THE NEW YORK TIMES,CHANNEL II NEWS相繼報導，以親民的價格，優質的服務和特色好吃的東南亞美食吸引著新州的食客們。老闆來自馬來西亞，一直從事餐飲業幾十年，本著誠信為本的原則和熱情的服務深深地贏得大家的喜愛。
CoCo椰子林供應各款正宗馬來和泰國小食，各式煲仔麵飯及飯後怡情甜品和飲品。店家特別推薦椰林小食沙爹系列，香烤豬扒，椰子林豆腐，正宗蝦麵，酸菜魚頭米粉，海南雞，軟殼蟹，牛仔骨，魚頭米粉湯，乾炒銀針粉，鐵板豆腐......歡迎您逐一品嘗。
CoCo椰子林最大特色之一就是咖喱系列所用的香料均從馬來西亞進口，味道正宗，濃鬱香稠。乾咖喱牛肉和咖喱牛腩煲都是大家非常喜歡的菜。馬來西亞的咖喱中會加入一些椰漿來調味，這樣做出來的咖喱菜有一種獨特香味，加上肉質軟爛香味濃郁的牛腩，讓您越吃越過癮，回味無窮。
香烤豬扒您也一定不要錯過。精選上等的新鮮豬扒經秘製入味後，再經烤製，火候掌握的恰到好處，一上桌就會被一掃而空。鐵板豆腐所用的豆腐均是店內手工自製而成，加上用鮮魚做成的配料，味道獨一無二讓您食而不忘。
椰子林為方便大家外賣取餐特設Drive-Thur窗口。現在掃碼訂餐輸入Coupon Code:CoCo15 可立享首單15%OFF，歡迎惠顧。電話：732-777-1300、 732-777-1301；地址：1803 Lincoln Hwy(Route 27) Edison, NJ 08817；週三休息；網址: www.cocoasiancuisine.com
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