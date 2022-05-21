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新州獅子會破金氏紀錄 完成最長眼鏡鏈

新澤西訊

  愛市獅會在李嘉恩會長的帶領下，十九位大小成員聯手新州另外19個獅會，總共400多位新州獅會成員，本(5)月1日在澤西市的自由州立公園(Liberty State Park)以十萬副眼鏡，組成最長眼鏡鏈，成功挑戰世界最長的眼鏡鏈金氏紀錄。

  這是新州獅會與新澤西獅會眼鏡回收中心 (New Jersey Lions Eyeglass Recycling Center 簡稱 NJLERC) 合辦的‘Liberty for Sight”活動﹐借此機會提高保護眼睛重要性的意識。全世界對回收眼鏡的需求非常巨大。每年，個人向獅會國際眼鏡回收中心捐贈大約 700 萬副眼鏡。位於新澤西首府近郊(West Trenton)的獅會回收中心﹐每年處理大約 1,200,000 副眼鏡﹐目的是收集、清潔、和標籤使用過的眼鏡處方，並將它們儲存和包裝，以分發給全世界有需要的團體和個人。

  在此之前﹐參與的獅會必須在兩星期內完成艱辛費時的準備工作，活動當天把200盒的100,000 副眼鏡﹐全部串聯起來，挑戰官方的吉尼斯世界紀錄。上一次的紀錄是16,530副眼鏡鏈﹐於2011年5月5日在日本組成。這次挑戰世界紀錄，從眼鏡數、眼鏡鏈的長度等等都遠超前一次的紀錄。

  獅會電話：201-888-1642，愛市獅會：edisonmetrolionsclub.weebly.com，

  國際獅會網址﹕www.lionsclubs.org (愛市獅會提供圖與文)

新州 新澤西 州立公園

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