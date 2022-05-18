風暴影響 新州部分海岸國殤日不開放

日前強烈風暴侵襲新澤西州，引發沿海地區的海岸侵蝕作用，幾個城鎮損失慘重，預計本月底國殤日假期周末部分海岸區域將不對外開放。(Getty Images)

日前強烈風暴 侵襲新澤西州 ，引發沿海地區的海岸侵蝕作用，幾個城鎮損失慘重，預計本月底國殤日(Memorial Day)假期周末部分海岸區域將不對外開放，計畫出遊的民眾需多加留意。

新澤西地方新聞網站NJ.com報導，奧特利海岸(Ortley Beach)湯姆斯河(Toms River)、北懷爾德伍德(North Wildwood)、石港(Stone Harbor)等地均遭受風暴破壞，強力風浪侵蝕帶走大量沙子，在受到侵蝕的沙丘周圍形成特殊「峭壁」。

奧特利海岸主要侵蝕區域位於第4街到第8街之間，湯姆斯河鎮鎮長希爾(Maurice "Mo" Hill)表示需花費約20萬元填補被沖走的沙土。本月底國殤日周末期間，將開放約75%海岸地區，其他地區因海岸侵蝕無法對外開放。

鎮議會預計月底開始修復工 程，填沙工程約2到3周。希爾表示將趕在6月中旬放暑假之前完成。美國陸軍工兵部隊(USACE)排定今年稍晚或明年初返回奧特利海岸開始下一階段的填沙項目。

北懷爾德伍德市市長羅塞內羅(Patrick Rosenello)指出南端區域附近，該市花費約400萬元整修的海岸區域損失約三分之一的沙子。

北懷爾德伍德市第3大道與第7大道之間的海灘流失大量沙，第7大道與第15大道之間的海灘同樣受到侵蝕，侵蝕形成的「懸崖」約20呎高。

羅塞內羅表示海灘部分區域假期周末不開放，關閉區域會清楚標示。每年春季北懷爾德伍德從懷爾德伍德運送沙子實施填補工程，本次工程受到風暴影響延誤。

石港鎮第90街與111街之間發生嚴重的海岸侵襲，鎮長茱蒂絲．戴維斯－敦奧爾(Judith Davies-Dunhour)表示目前還無法預估沙子損失的確切數據，但潮汐回歸正常後，預計暫時沉積於深水水域的沙子會再沖回岸邊生成天然沙灘。

石港鎮計畫趕在國殤日假期周末進行小規模的填沙工程。

根據地方媒體Real Brigantine報導，碧根廷(Brigantine)也發生海岸侵蝕。