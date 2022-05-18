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會計學教授涉逃漏稅 妻被控非法賣藥

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州一對夫婦聯手經營一家藥局，妻子卻趁機販售非法管制藥物，而身為大學會計系教授的丈夫再以製作假帳的方式隱藏這些非法收入，構成逃稅的罪嫌。(Getty Images)
新澤西州一對夫婦聯手經營一家藥局，妻子卻趁機販售非法管制藥物，而身為大學會計系教授的丈夫再以製作假帳的方式隱藏這些非法收入，構成逃稅的罪嫌。(Getty Images)

新澤西州一對夫婦聯手經營一家藥局，妻子卻趁機販售非法管制藥物，而身為大學會計系教授的丈夫再以製作假帳的方式隱藏這些非法收入，構成逃稅的罪嫌；兩人皆於12日遭聯邦檢察官以不同的罪名起訴。

聯邦檢察官指控，62歲的妻子佛羅倫斯‧安度比朱(Florence Ndubizu)非法販售類鴉片止痛藥羥考酮(oxycodone)和其他管制藥物，面臨三項非法販售管制藥物的罪名；67歲的丈夫葛迪安‧安度比朱(Gordian A. Ndubizu)則面臨四項逃漏稅和四項稅務文件造假的罪名。

檢方形容，佛羅倫斯好比「街上的藥頭」，而且她深知自己是在沒有合法根據的情況下開立處方；據稱她在2014至2017年間非法販售多達270萬顆的管制藥品，直到後來被聯邦緝毒署(DEA)發現，撤銷她在特倫頓(Trenton)藥局的營業執照。

至於丈夫葛迪安則是被控蓄意變更藥局的用藥紀錄，隱藏他們大量進口管制藥品的庫存；而同樣在2014至2017年間，葛迪安持續謊稱營業開銷增加，而且還少報328萬3202元的營業收入。

此外，他還在奈及利亞設立銀行帳戶存放不法收入，這部分的金額也都不在報稅單上。

葛迪安同時還是費城爵克索大學(Drexel University)的教授；根據法律文件，他一共積欠國稅局(IRS)高達125萬3019元，而且還不含利息和罰款。

藥局 檢察官 新澤西州

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