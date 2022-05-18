我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

新州9郡新冠傳染率升級 恢復室內戴口罩

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州九個郡的新冠肺炎傳染等級提升為「高」；這些地區的防疫口罩指南也跟著升級，民眾出入室內公共場所和搭乘大眾運輸工具時，都必須恢復戴口罩。圖為一處市場的顧客有些戴口罩，有些不戴。(美聯社)
新澤西州九個郡的新冠肺炎傳染等級提升為「高」；這些地區的防疫口罩指南也跟著升級，民眾出入室內公共場所和搭乘大眾運輸工具時，都必須恢復戴口罩。圖為一處市場的顧客有些戴口罩，有些不戴。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，將新澤西州九個郡的新冠肺炎傳染等級提升為「高」；這些地區於2月公布的防疫口罩指南也跟著升級，民眾出入室內公共場所和搭乘大眾運輸工具時，都必須恢復戴口罩。

近日新州確診案例持續增加，截至13日共通報5309位確診病例；這也是自今年1月變種病毒Omicron造成的巔峰期後，首度確診病例超過5000例。

升級的地區包括大西洋郡(Atlantic)、伯靈頓郡(Burlington)、肯登郡(Camden)、五月岬郡(Cape May)、格羅契斯特郡(Gloucester)、孟莫斯郡(Monmouth)、摩利斯郡(Morris)、海洋郡(Ocean)和蘇薩克士郡(Sussex)。

另外，博根郡(Bergen)、艾薩克斯郡(Essex)、哈德遜郡(Hudson)、杭特頓郡(Hunterdon)、莫塞郡(Mercer)、密德薩克斯(Middlesex)、百賽克郡(Passaic)、塞倫郡(Salem)、薩默塞特郡(Somerset)、友聯郡(Union)和沃倫郡(Warren)傳染等級皆為中等；坎伯蘭郡(Cumberland)則列為最低等級，而中等和最低都無需恢復口罩令。

隨著Omicron疫情緩解，新州州長墨菲(Phil Murphy)在今年3月宣布解除在大眾運輸工具和校園強制戴口罩的規定；上個月他也表示，不打算在新州境內恢復全面性的強制戴口罩或其他防疫規定。

然而，過去七天內除了確診人數不斷增加，以人口畫分的地區染疫就醫率和住院率也不斷上升；截至12日晚間，新州71家醫院共接獲727名確診案例，比前一晚少16人，與今年1月10日的巔峰紀錄6089人仍相差甚遠。

統計顯示，截至13日過去七天的平均單日確診案例已增至3453例，比一周前成長39%，更比一個月前成長136%；加上有些使用居家快篩確診的病例並未通報當局，確診數恐怕還要更多。

Omicron亞變異株BA.2過去幾周在新州持續蔓延，但確診率仍比1月的Omicron原病毒株還低；專家判定，雖然最新變異株更容易傳播，但導致重症的可能性卻也相對較低。

口罩 新州 Omicron

上一則

創歷史 芝議會通過首個亞裔多數區

下一則

努力數十載 華裔終占芝城1席地

延伸閱讀

新州電力分包商 欠薪80萬被查獲

新州電力分包商 欠薪80萬被查獲
新州加油站業者 籲開放自助加油

新州加油站業者 籲開放自助加油
遭Omicron變異株攻陷的北韓 專家估情況不容樂觀

遭Omicron變異株攻陷的北韓 專家估情況不容樂觀
打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔

打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔
新州女拐走4歲童 5小時後在德拉瓦抓到人

新州女拐走4歲童 5小時後在德拉瓦抓到人
1876年開幕 新州「最老雜貨店」求售70萬元

1876年開幕 新州「最老雜貨店」求售70萬元

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案