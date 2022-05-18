新州9郡新冠傳染率升級 恢復室內戴口罩

新澤西州九個郡的新冠肺炎傳染等級提升為「高」；這些地區的防疫口罩指南也跟著升級，民眾出入室內公共場所和搭乘大眾運輸工具時，都必須恢復戴口罩。圖為一處市場的顧客有些戴口罩，有些不戴。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，將新澤西州九個郡的新冠肺炎傳染等級提升為「高」；這些地區於2月公布的防疫口罩 指南也跟著升級，民眾出入室內公共場所和搭乘大眾運輸工具時，都必須恢復戴口罩。

近日新州 確診案例持續增加，截至13日共通報5309位確診病例；這也是自今年1月變種病毒Omicron 造成的巔峰期後，首度確診病例超過5000例。

升級的地區包括大西洋郡(Atlantic)、伯靈頓郡(Burlington)、肯登郡(Camden)、五月岬郡(Cape May)、格羅契斯特郡(Gloucester)、孟莫斯郡(Monmouth)、摩利斯郡(Morris)、海洋郡(Ocean)和蘇薩克士郡(Sussex)。

另外，博根郡(Bergen)、艾薩克斯郡(Essex)、哈德遜郡(Hudson)、杭特頓郡(Hunterdon)、莫塞郡(Mercer)、密德薩克斯(Middlesex)、百賽克郡(Passaic)、塞倫郡(Salem)、薩默塞特郡(Somerset)、友聯郡(Union)和沃倫郡(Warren)傳染等級皆為中等；坎伯蘭郡(Cumberland)則列為最低等級，而中等和最低都無需恢復口罩令。

隨著Omicron疫情緩解，新州州長墨菲(Phil Murphy)在今年3月宣布解除在大眾運輸工具和校園強制戴口罩的規定；上個月他也表示，不打算在新州境內恢復全面性的強制戴口罩或其他防疫規定。

然而，過去七天內除了確診人數不斷增加，以人口畫分的地區染疫就醫率和住院率也不斷上升；截至12日晚間，新州71家醫院共接獲727名確診案例，比前一晚少16人，與今年1月10日的巔峰紀錄6089人仍相差甚遠。

統計顯示，截至13日過去七天的平均單日確診案例已增至3453例，比一周前成長39%，更比一個月前成長136%；加上有些使用居家快篩確診的病例並未通報當局，確診數恐怕還要更多。

Omicron亞變異株BA.2過去幾周在新州持續蔓延，但確診率仍比1月的Omicron原病毒株還低；專家判定，雖然最新變異株更容易傳播，但導致重症的可能性卻也相對較低。