新州電力分包商 欠薪80萬被查獲

新澤西州 媒體NJ.com報導，勞工部 近日調查發現，位於帕特森(Paterson)一項聯邦政府 資助的老人公寓建設項目中，當地的電力分包商竟弄錯工作勞工的類別，以至於發生短付工資近80萬元的情事。

該由住房和城市發展部資助的老人公寓建設項目為位於帕特森的「Riverside Townhomes and Senior Apartments」，其中的電力分包商為總部坐落於澤西市(Jersey City)的Deen Electrical Contractors Inc.。

但是勞工部近日調查發現，該分包商在支付由聯邦政府資助的工人薪資時，卻將有電工技術的勞工，僅給予普通體力勞工者的薪資，導致11名勞工的薪資及獎金短少79萬9479元，違反關於聯邦建設項目中，工人薪資標準的「戴維斯-培根法」(Davis-Bacon)等法案。

通過勞工部調查發現有此情事後，該分包商已經將少付的工資支付予工人；勞工部工資和工時處處長寶菈·魯芬(Paula Ruffin)表示，聯邦政府資助項目的承包商、分包商依法都有責任準確掌握工人身分，支付適當薪資及獎金，並且將薪資紀錄列冊在案，每周都要提交主管的部門。

Deen Electrical Contractors Inc.是商業及住宅建築的承包商，也為新澤西州及聯邦政府經營承包業務，範圍遍及新州北部地區，而且已經營超過30年。