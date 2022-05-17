新州加油站業者 籲開放自助加油

新澤西州是全美唯一一個禁止自助加油的州，經過實驗，上周末部分加油站每加侖降低15分錢；圖為新州一座加油站的服務員等待顧客登門。(Getty Images)

新澤西州油價 失控一周後，奇蹟般地下降，上周末每加侖降低15分；新州加油站 藉此說明，一旦終止自助加油禁令並批准人工與自助加油混合後，消費者確實能省下一筆錢。

「新澤西加油」(Fuel Your Way NJ)聯盟的成果為駕駛減輕些微壓力，新州15個郡油價皆下降；該州是全美最後一個禁止自助加油的州。

新澤西汽油便利汽車協會(NJGCA)在澤西市一家艾克森美孚(The Exxon)加油站舉行記者會，執行長里薩瓦多(Sal Risalvato)表示：「我們想要展示並且消除立法領導層不相信能節省開支的疑慮。」

GasBuddy網站13日上午的數據顯示，新澤西州油價平均一加侖4.49元，比全國一般價格高4美分；澤西市澤西大道(Jersey Avenue)與12街的艾克森美孚加油站油價從每加侖4.59元降至4.44元。

加油站業主表示這項提案有助於減輕人力短缺危機。他們談論過去十年加油站人員雇用的問題，新冠疫情爆發後更是嚴重。轉型並不會犧牲員工的工作，離開原崗位的服務員將調到許多加油站都附有的便利商店。

加油站業主吉爾(Kashmir S. Gill)說：「過去幾年由於人力短缺，生意一直很難做。」吉爾經營85間加油站，「有五成在夜間關閉，因為我們沒有人手。」過去在加油站工作的大學生紛紛投入更賺錢的工作，如Uber司機或食物外送員。

作為記者會地點的該間艾克森美孚加油站東主經營22個加油站，其中六間已經關閉。

新州A3105議案允許加油站採用混合系統，該議案2月提出後停滯不前，新州參議會議長史庫塔利(Nicholas Scutari)3月表示不支持，因此此案交付表決的可能性很低。

里薩瓦多說願意與史庫塔利會面，他已經見過州長的團隊，討論混合加油系統與立法，13日降油價的成果將向立法人員證明批准混合加油系統能帶來哪些成果。