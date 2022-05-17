我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

新州加油站業者 籲開放自助加油

編譯徐薏茹／綜合14日電
新澤西州是全美唯一一個禁止自助加油的州，經過實驗，上周末部分加油站每加侖降低15分錢；圖為新州一座加油站的服務員等待顧客登門。(Getty Images)
新澤西州是全美唯一一個禁止自助加油的州，經過實驗，上周末部分加油站每加侖降低15分錢；圖為新州一座加油站的服務員等待顧客登門。(Getty Images)

新澤西州油價失控一周後，奇蹟般地下降，上周末每加侖降低15分；新州加油站藉此說明，一旦終止自助加油禁令並批准人工與自助加油混合後，消費者確實能省下一筆錢。

「新澤西加油」(Fuel Your Way NJ)聯盟的成果為駕駛減輕些微壓力，新州15個郡油價皆下降；該州是全美最後一個禁止自助加油的州。

新澤西汽油便利汽車協會(NJGCA)在澤西市一家艾克森美孚(The Exxon)加油站舉行記者會，執行長里薩瓦多(Sal Risalvato)表示：「我們想要展示並且消除立法領導層不相信能節省開支的疑慮。」

GasBuddy網站13日上午的數據顯示，新澤西州油價平均一加侖4.49元，比全國一般價格高4美分；澤西市澤西大道(Jersey Avenue)與12街的艾克森美孚加油站油價從每加侖4.59元降至4.44元。

加油站業主表示這項提案有助於減輕人力短缺危機。他們談論過去十年加油站人員雇用的問題，新冠疫情爆發後更是嚴重。轉型並不會犧牲員工的工作，離開原崗位的服務員將調到許多加油站都附有的便利商店。

加油站業主吉爾(Kashmir S. Gill)說：「過去幾年由於人力短缺，生意一直很難做。」吉爾經營85間加油站，「有五成在夜間關閉，因為我們沒有人手。」過去在加油站工作的大學生紛紛投入更賺錢的工作，如Uber司機或食物外送員。

作為記者會地點的該間艾克森美孚加油站東主經營22個加油站，其中六間已經關閉。

新州A3105議案允許加油站採用混合系統，該議案2月提出後停滯不前，新州參議會議長史庫塔利(Nicholas Scutari)3月表示不支持，因此此案交付表決的可能性很低。

里薩瓦多說願意與史庫塔利會面，他已經見過州長的團隊，討論混合加油系統與立法，13日降油價的成果將向立法人員證明批准混合加油系統能帶來哪些成果。

加油站 新澤西州 油價

上一則

芝亞裔社區 聚集華埠慶亞太月

下一則

新州電力分包商 欠薪80萬被查獲

延伸閱讀

路州母疑偷奶被警車追逐 5周大嬰兒、男友撞車亡

路州母疑偷奶被警車追逐 5周大嬰兒、男友撞車亡
紐約汽油價創新高 超越全美平均

紐約汽油價創新高 超越全美平均
打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔

打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔
1876年開幕 新州「最老雜貨店」求售70萬元

1876年開幕 新州「最老雜貨店」求售70萬元
1876年開業 新州「最老雜貨店」求售70萬元

1876年開業 新州「最老雜貨店」求售70萬元
聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次