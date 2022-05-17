荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道是來往紐約、新州主要甬道之一，新澤西州八個環保組織聯盟請願，挑戰加寬進出該隧道高速路段計畫。(Getty Images)

新澤西州 八個環保組織聯盟向新州 交通廳和新州高速公路管理局(NJTA)請願，對NJTA準備用47億元將進出荷蘭隧道(Holland Tunnel)的高速路段進行加寬的計畫提出挑戰，認為在哈德遜郡進行的這項工程違反了墨菲州長的兩項行政令，即2030年實現減排50%，和州府的決策要考慮少數族裔社區的環境正義。

荷蘭隧道是來往紐約、新州主要甬道之一，請願書指出，NJTA在2020至2029年的規畫中，對高速路沿線社區遭到的污染、呼吸道疾病和交通擁擠沒有採取任何措施，對氣候變遷 、環保正義和負擔過重的少數族裔社區也都隻字不提，認為高速路的擴建計畫損害了少數族裔社區的利益。

多個環保組織的代表今年初就表達了反對NJTA的擴建計畫，認為會加劇車輛造成的空氣污染，引發哮喘等呼吸道疾病。

47億元的擴建計畫將分三期加寬路面，並對高速路的高架橋進行更新。一期是在紐瓦克14出口和貝玉恩(Bayonne)14A出口之間的路段，雙向行駛的道路都各加寬為四條車道，並設置路肩。

二期工程是在貝玉恩14A出口和澤西市哥倫布路出口之間的路段，將兩條車道的高速路與橋樑拓寬，使每個方向均為三條車道。三期是改造哥倫布路至澤西大道的高架橋，該高架橋建於1956年，已過了使用壽命期。

擴建計畫目前仍在初期階段，在向環保廳的土地資源保護處申請許可。反對者今年1月曾要求環保廳暫停核發許可，認為高速路修復可以，但不能加寬。

如今請願書更進一步，要求NJTA和交通廳制定降低排放的計畫，以符合墨菲州長的2030年減排目標，達到2050年減排80%的願景。