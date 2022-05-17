賓州共和黨高層 挺巴雷塔選州長

競選賓州州長的前國會眾議員巴雷塔(右)獲共和黨高層力挺，希望他在17日的初選中擊敗黨內極右翼的對手馬垂諾。圖為他在妻子及小孫女陪伴下回答記者提問。(美聯社)

賓州 前國會眾議員巴雷塔(Lou Barletta)儘管是前總統川普 2016年競選的早期支持者之一，但當時黨內沒人看好他，如今他競選州長，卻得到賓州共和黨 內多位高層的背書，認為只有他才能在17日的黨內初選中，成功阻止民調領先的馬垂諾(Doug Mastriano)。

極右翼的馬垂諾雖然在14日得到川普的背書，但得不到共和黨溫和派和費城與匹茲堡中間派選民的支持，大選時可能敗給民主黨的唯一州長參選人沙匹諾(Josh Shapiro)。

巴雷塔2018年競選國會參院席位，他在川普的支持下輕鬆贏得黨內初選，但在大選中以13個百分點敗給競選連任的民主黨參議員凱西(Bob Casey)。

共和黨今年有九人角逐初選的州長提名，為1978年以來最多，但賓州共和黨高層都寄望於巴雷塔在初選中擊敗馬垂諾，進而獲得大選勝利；九名參選人中只有巴雷塔得到黨內高層的背書。

賓州參議會領袖柯曼(Jake Corman)自己也參選州長，但他要求選民投票時不要管他，而是支持巴雷塔；前國會參議員桑托倫(Rick Santorum)、國會眾議員凱勒(Fred Keller)、前州長施維柯(Schweiker)和前副州長考利(Jim Cawley)，也都為巴雷塔背書。柯曼說：「巴雷塔在競選中花的錢比其他人都少，但排在民調前列，說明他備受歡迎。」

考利表示：「沙匹諾相信他能擊敗馬垂諾，但他肯定會輸給巴雷塔，巴雷塔是共和黨的唯一最佳人選，他不但能取勝初選，還能贏得普選。」

華爾街日報撰文說，民主黨的唯一州長參選人沙匹諾在競選廣告中稱，馬垂諾是川普的鐵桿支持者，如果他在初選中獲勝，將又一次開啟川普式的引火燒身。

但巴雷塔拒絕直接批評馬垂諾，表示任何參選人都很難宣布退出，「最後的時刻我們無論支持誰，最終都是要擊敗沙匹諾」。