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打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲11日宣布擴大墮胎服務計畫，以使新州成為墮胎庇護州，幫助來自禁止墮胎州的婦女。(美聯社)
新澤西州長墨菲11日宣布擴大墮胎服務計畫，以使新州成為墮胎庇護州，幫助來自禁止墮胎州的婦女。(美聯社)

在美國最高法院可能推翻婦女墮胎權之際，民主黨籍的新澤西州長墨菲本周宣布擴大墮胎計畫，要求降低墮胎診所的服務費、培養更多從業人員、主張費用由新州健保計畫承擔，無需個人掏腰包，以使新州成為墮胎庇護州，協助來自禁止墮胎州的婦女。

新州參議會共和黨領袖奧羅霍(Steven Oroho)批評墨菲的提議，表示「他的激進建議竟然主張免費墮胎，他想用加稅和健保計畫的錢，讓度日艱難的新州家庭為每個人的墮胎付費」。

墨菲表示，他的提議是向全國發出的明確訊息：「我們絕不走回頭路。」

墨菲的提議須獲州議會的支持，任何法案必須在參眾兩會通過後，才能交由州長簽署為法律。墨菲承認他不會輕易地獲得州議會的支持，但強調「必須抓住時機，我們沒有選擇」。

墨菲今年1月簽署法案，將墮胎權納入州法，但法案拿掉了墮胎費由州府健保計畫承擔的條款，因為得不到州參眾兩會民主黨保守派的支持，他們不希望讓墮胎變得太容易。

聯邦最高法院準備推翻支持墮胎的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見草稿爆光後，墨菲敦促新州議會採取更大膽的行動，表示「人們以前篤信高院不會推翻羅訴韋德案，但現在很清楚，高院的右翼多數不久就將表決，推翻50年前的裁決。」

墨菲說：「墮胎屬於健保，健保問題應由本人決定，身體只屬於每個人自己。能否得到墮胎服務，不能只看掙了多少錢。」墨菲還支持新州立法，以擴大墮胎診所的數量，將護士、助產士和醫生助理都納入其中。

民主黨籍的新州參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)和眾議會議長柯林(Craig Coughlin)聲明說，他們支持婦女的選擇權，但兩人的聲明中沒有提到是否支持墨菲的最新提議，不過州議會的消息人士表示，聲明的字裡行間顯示，他們可能不會支持墨菲的提議。

考慮到新州已成為尋求墮胎婦女的庇護州，墨菲要求州議會支持並通過另外兩項法案，一是為新州的墮胎從業人員和墮胎婦女提供法律保護，以免受到刑事追責；二是成立生育健康基金，以培訓更多的墮胎從業人員、保護墮胎診所和資助沒有保險的墮胎女性。

墮胎 新州 健保

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