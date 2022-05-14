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德拉瓦州大球隊遭查毒品 校長控喬州警羞辱

編譯林梅婕／綜合報導
德拉瓦州立大學校長艾倫指控喬治亞州警方搜查該校長曲棍球女子球隊的巴士內是否藏毒，讓學生備受羞辱和驚嚇。(取材自臉書)
德拉瓦州立大學校長艾倫指控喬治亞州警方搜查該校長曲棍球女子球隊的巴士內是否藏毒，讓學生備受羞辱和驚嚇。(取材自臉書)

非裔學校德拉瓦州立大學(Delaware State University)校長9日發表公開信，稱該校長曲棍球(lacrosse)女子球隊行經喬治亞州時遭警察臨檢，控訴警方大動作搜查巴士內是否藏有毒品，讓學生備受羞辱和驚嚇。

該校校長艾倫(Tony Allen)的聲明指出，學生們在4月20日完成佛羅里達州的比賽後，行經95號州際公路沙凡納港(Savannah)一帶時遇到臨檢，但警方並未在車上搜到任何非法物品。

艾倫向全校師生和教職員表示，校方正評估透過管道申訴，「我們不打算息事寧人，或讓任何類似的事情再次發生」。

喬州自由郡(Liberty County)的非裔警長鮑曼(William Bowman)10日回應，該部門已針對此事的臨檢過程進行審查。

不過鮑曼也解釋，該車輛被攔下是因為行駛在左側車道上，不符合喬州法規；全車無人被捕或遭到指控，警方只向司機一人發出警告。

此外，鮑曼稱警察是因為緝毒犬發出警告才會進行搜查，他說：「我沒有實施針對種族的族裔偵防(racial profiling)，亦不允許或鼓勵」；他強調，根據他所知道的事實，「我相信臨檢和搜查都是合法的」。

事件中的學生也將臨檢過程錄影並上傳到網路，影片中有兩名白人警察，其中一人告訴學生在喬州大麻仍未合法：「如果你們的行李真的藏有大麻，我們很可能會找到它。我不想找到，但如果我找到了，一定會對你們感到很失望。」

將影片上傳的學生席妮‧安德森(Sydney Anderson)說，警方的行為讓他們感到潛在的種族歧視，「他們帶緝毒犬到處聞，警察還將我們的內衣和女性用品全部打開」。

然而，根據喬州法律，只要有疑似大麻的氣味，警方即可在沒有搜索狀的情況下進行搜查。

警察 喬州 大麻

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