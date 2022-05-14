德拉瓦州大球隊遭查毒品 校長控喬州警羞辱
非裔學校德拉瓦州立大學(Delaware State University)校長9日發表公開信，稱該校長曲棍球(lacrosse)女子球隊行經喬治亞州時遭警察臨檢，控訴警方大動作搜查巴士內是否藏有毒品，讓學生備受羞辱和驚嚇。
該校校長艾倫(Tony Allen)的聲明指出，學生們在4月20日完成佛羅里達州的比賽後，行經95號州際公路沙凡納港(Savannah)一帶時遇到臨檢，但警方並未在車上搜到任何非法物品。
艾倫向全校師生和教職員表示，校方正評估透過管道申訴，「我們不打算息事寧人，或讓任何類似的事情再次發生」。
喬州自由郡(Liberty County)的非裔警長鮑曼(William Bowman)10日回應，該部門已針對此事的臨檢過程進行審查。
不過鮑曼也解釋，該車輛被攔下是因為行駛在左側車道上，不符合喬州法規；全車無人被捕或遭到指控，警方只向司機一人發出警告。
此外，鮑曼稱警察是因為緝毒犬發出警告才會進行搜查，他說：「我沒有實施針對種族的族裔偵防(racial profiling)，亦不允許或鼓勵」；他強調，根據他所知道的事實，「我相信臨檢和搜查都是合法的」。
事件中的學生也將臨檢過程錄影並上傳到網路，影片中有兩名白人警察，其中一人告訴學生在喬州大麻仍未合法：「如果你們的行李真的藏有大麻，我們很可能會找到它。我不想找到，但如果我找到了，一定會對你們感到很失望。」
將影片上傳的學生席妮‧安德森(Sydney Anderson)說，警方的行為讓他們感到潛在的種族歧視，「他們帶緝毒犬到處聞，警察還將我們的內衣和女性用品全部打開」。
然而，根據喬州法律，只要有疑似大麻的氣味，警方即可在沒有搜索狀的情況下進行搜查。
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