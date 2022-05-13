賓州州長初選 共和黨憂極右翼馬垂諾出線 不利選情

賓州即將舉行州長初選，共和黨人擔憂，民調領先的極右翼參選人馬垂諾如果出線，將會在大選中輸給民主黨人，從而失去奪回州長寶座的機會。圖為馬垂諾與支持者談話。(美聯社)

賓州 即將舉行州長初選，共和黨 人擔憂，民調領先的極右翼參選人馬垂諾(Doug Mastriano)如果出線，將會在大選中輸給民主黨 人，從而失去奪回州長寶座的機會。

58歲的馬垂諾是退役陸軍上校，2019年以來擔任州參議員，是角逐州長提名的九個共和黨人之一。作為共和黨極右翼，他支持前總統川普關於2020年大選結果被偷的言論，聲稱民主黨州長沃爾夫(Tom Wolf)應對新冠疫情期間養老院的數千人死亡負責，認為新冠疫苗是陰謀論，無法控制病毒擴散。

賓州共和黨人表示，馬垂諾的言論預示他在大選中贏不了民主黨的沙皮諾(Josh Shapiro)，州參議會共和黨領袖金·瓦德(Kim Ward)認為他不能吸引溫和派選民，因此為另一位共和黨參選人懷特(Dave White)背書。

瓦德說：「馬垂諾在取悅於共和黨基本盤，但我擔心得到中間派選民支持的民主黨人將在大選中擊敗他，贏得初選但因得不到中間選民的支持而輸掉大選，就不是勝選。」

賓州反墮胎組織「力挺生命聯盟」(Pro-Life Coalition)儘管因馬垂諾支持禁止墮胎而高度吹捧他，但同樣也為懷特背書，因為他們相信，馬垂諾在大選中會敗給民主黨對手。

賓州自2014年以來就沒有共和黨州長，現任民主黨的沃爾夫是因為任期限制而不能競選連任。如果共和黨今年再輸，意味著又一次與州長座位失之交臂。

自賓州1968年修憲允許州長連任兩屆以來，民主黨的州長每次任期屆滿不能連任時，共和黨都能奪回州長席位。

如今共和黨擔憂馬垂諾太右，在人口稠密的費城和匹茲堡得不到黨內溫和派和搖擺選民的支持，並將威脅到其他共和黨候選人的選情。

馬垂諾是2020年崛起的共和黨右翼，新冠疫情爆發時他帶頭反對封城，在社群媒體鼓吹陰謀論，成為川普勢力中試圖推翻2020年大選結果的重要人物，國會暴動調查委員會曾給他發出傳票。

民主黨人已開始集中力量攻擊馬垂諾，指他是極端分子，他若當選州長將是川普的勝利；沙匹諾的競選團隊說：「馬垂諾的極端政策只能使賓州倒退。」

但馬垂諾認為，沙匹諾的攻擊將幫助他贏得初選，「我感謝他的助選」。