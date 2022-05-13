新州女拐走4歲童 5小時後在德拉瓦抓到人

25歲女子戴莎莉茲．費南德茲(右)9日上午於新澤西州塞倫市一個公寓社區劫持在路邊玩耍的四歲男童沃克(左)，五個小時後費南德茲在德拉瓦州落網。(警方照片)

新澤西州 9日傳出劫童案，一名25歲女子當天上午劫持一個在路邊玩耍的四歲男童，警方據報展開追緝，於案發五個小時後在德拉瓦州 逮捕這名女子，並救出男童；警方仍在深入追查這名女子的犯案動機，以及是否涉及其他類似案件。

25歲女子戴莎莉茲．費南德茲(Daishaliz Fernandez)9日上午於新州 塞倫市(Salem City)格列佛大道(Grieves Parkway)的「收穫點」(Harvest Point)公寓社區，劫持在路邊玩耍的男童沃克(Lincoln Walker)；警方表示，費南德茲與被劫持的沃克住在同一公寓群。

五個小時後費南德茲在德拉瓦州落網，被劫持的沃克並未受傷。

警方表示，接到報案電話時毫無線索，社區公寓保全人員說，上午有一輛車只有駕駛一人開進社區，但11時30分離開時車上卻多了一名孩童；警方循這條線索調查，果然發現這名婦女帶小孩上車後，先前往賓州的一間沃爾瑪(Walmart)逛，最後往德拉瓦州方向前進。

塞倫市警察局長佩魯拉(John Pelura)說：「收穫點公寓社區的保全人員對偵破此案有功勞，非常感謝他們的協助。」

檢察官克莉絲汀．特爾西(Kristin Telsey)指出，收到保全人員的證詞後，隨即要求警方調查車牌並追查車主身分，期間警方打電話給費南德茲，拖延時間以求以電話訊號定出費南德茲及失蹤兒童的位置，最終和德拉瓦州警方在該州新堡郡(New Castle County)的13號公路攔下費南德茲的車。

德拉瓦州警方逮捕費南德茲時，她並未反抗，車上的兒童初步觀察也沒有遭受虐待的跡象或明顯外傷，但仍送醫檢查；費南德茲目前以涉嫌綁架與三級危害兒童福利等罪嫌關押在德拉瓦州看守所，等候引渡至新州。