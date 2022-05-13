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SUV時速百哩衝進費城地鐵站 3死1重傷

編譯柯立偉／綜合報導
一輛多功能駕駛人10日在費城肯辛頓區的阿利根尼大道衝進賓州地鐵阿利根尼站翻覆，造成三人死亡一人重傷。(NBC費城地方電視台截圖)
一輛多功能駕駛人10日在費城肯辛頓區的阿利根尼大道衝進賓州地鐵阿利根尼站翻覆，造成三人死亡一人重傷。(NBC費城地方電視台截圖)

賓州一輛多功能車(SUV)駕駛人，日前以時速100哩的高速在費城肯辛頓區(Kensington)的阿利根尼大道(Allegheny Avenues)衝進賓州地鐵阿利根尼站翻覆，造成三人死亡一人重傷，其中一名死者可能因撞擊力道太大，造成屍首分離。

費城警方表示，10日凌晨2時45分左右，SUV駕駛人在阿利根尼大道上向東行駛，朝肯辛頓大道逼近，但因速度過快，無法順利轉彎，結果衝過兩條大道路口，撞上地鐵站的閘門，隨後再撞上車站的牆壁。

調查官斯莫爾(Scott Small)表示，警方獲報趕到現場後，發現兩名無辜行人遭受波及身亡，分別為一男一女，其中男性死者遭受正面撞擊，趴在SUV的前蓋上，且頭部不翼而飛；司機則可能因撞擊力道太大而被拋出車外，第一時間未被發現，後續清理現場時才發現司機屍體，三人都被當場宣告死亡。

另外還有一名53歲男子行經此地無辜遭受牽連，立刻送往天普大學附設醫院(Temple University Hospital)急救，傷勢雖嚴重但情況穩定，預估沒有生命危險。

車禍當下有行人拍下撞擊瞬間的影片，視頻畫面顯示SUV高速先後衝撞地鐵站閘門、車站牆壁及數名路人，其中一名行人甚至被撞飛到數呎外的人行道上，車輛停下後，前蓋完全損毀，且不斷冒煙；費城市府人員迅速趕赴現場查看地鐵站站體是否毀損及是否需要修繕。

地鐵站 SUV 費城

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