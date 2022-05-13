我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

1876年開幕 新州「最老雜貨店」求售70萬元

編譯徐薏茹／綜合報導
位於薩賽克士郡、新澤西州最古老的雜貨店「加里斯雜貨店」尋求出售。(取材自臉書)
位於薩賽克士郡、新澤西州最古老的雜貨店「加里斯雜貨店」尋求出售。(取材自臉書)

位於薩賽克士郡(Sussex County)、新澤西州最古老的雜貨店「加里斯雜貨店」(Garriss General Store)尋求買主，店主希望以69萬9000元售出兩層商業樓與隔壁的三房房屋。

「加里斯雜貨店」於1876年開業，是新州少數尚存的老式雜貨店中歷史最久的，店前方還有一間停止營運的德士古(Texaco)加油站。這棟因1937年火災重建的房屋內還住著一位房客。

新澤西州退休警官沃里斯(Dean Voris) 2016年買下「加里斯雜貨店」後翻修店面，一直經營至今；他大約一周前掛牌出售雜貨店與房屋，店裡有幾位員工，但大部分工作由沃里斯來做；他說：「這家店的成長已超出一人可以掌控的範圍，」

沃里斯希望找到能讓雜貨店繼續營運的買主，「我可能不會考慮賣給某個接手雜貨店後又拆除的人，這間店是我的驕傲和快樂。」沃里斯住在距離五哩外的斯蒂沃特鎮(Stillwater)。

在連鎖店Wawa、Quick Chek等其他商店遍布新州之前，常可看到獨立經營的雜貨店，私人雜貨店在1800年代最盛行，是小社區的主要商家。

「加里斯雜貨店」在斯蒂沃特鎮擁有一群忠實的顧客，這個偏遠的小城鎮占地26平方英哩，街道上看不到任何一個紅綠燈。

瑪格麗特．羅莫(Margaret Romer)常到店裡取信、買咖啡，「我希望這間店繼續保持小雜貨店的形式。」

沃里斯起初把這間店當作房地產投資，他表示：「我從未說過我要在這裡度過餘生。」

老顧客萊恩(Howie Ryan)說：「這裡是一個家，我在這裡吃的可能比在自己家裡吃的還多，這就是這個鄉村過去的樣貌，大家聚在一起。」

新澤西州 新州 投資

上一則

瓊斯會見亞裔 拚選喬州眾議員

下一則

新州女拐走4歲童 5小時後在德拉瓦抓到人

延伸閱讀

聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助
遭非法脫衣搜身 新州數千囚犯擬提集體訴訟

遭非法脫衣搜身 新州數千囚犯擬提集體訴訟
警踩頸害癱瘓 新州男千萬元和解

警踩頸害癱瘓 新州男千萬元和解
新州三分之二地區 新冠傳染率升中級

新州三分之二地區 新冠傳染率升中級
新州2/3地區 新冠傳染率升為中級 確診數比上月增124%

新州2/3地區 新冠傳染率升為中級 確診數比上月增124%

擴大新州墮胎法 州長墨菲態度開放

擴大新州墮胎法 州長墨菲態度開放

熱門新聞

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因