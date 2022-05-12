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聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

編譯郭宣含／綜合報導
根據拜登總統9日推出的新計畫，新澤西州估有160萬名低收入居民可獲得網路公司折扣優惠，未來能夠負擔高速網路。(美聯社)
根據拜登總統9日推出的新計畫，新澤西州估有160萬名低收入居民可獲得網路公司折扣優惠，未來能夠負擔高速網路。(美聯社)

新澤西州地方媒體NJ.com報導，根據拜登總統9日推出的新計畫，新澤西州估計有160萬名低收入居民可獲得網路公司折扣優惠，未來能夠負擔高速網路。

拜登宣布20家網路公司將提供網路優惠，年收入5萬5000元以下的四口之家以及聯邦醫療補助計畫(Medicaid)持有人，均符合網路補助計畫資格。

拜登提供142億元經費成立「可負擔的連線計畫」(ACP)，根據這項計畫，低收入戶家庭每個月可獲得30元網路補助，美洲原住民部落地區家庭每個月則有75元；ACP計畫的經費包括在去年通過的1兆元基礎建設計畫中。

白宮表示，全國估計有約有40%家庭符合網路補助資格；NJ.com報導，新澤西州估有160萬名低收入戶居民可獲得補助以獲得高速網路，每10名新州人中，超過三人未訂閱網路服務。

拜登在白宮玫瑰花園(Rose Garden)表示：「你在疫情期間看過多少次，爸媽載著小孩到麥當勞停車場，只為讓孩子可以上網寫作業？」

「高速網路不再是奢侈品，」拜登呼籲：「而是必需品。」

眾院能源與商業委員會主席帕隆(Frank Pallone，新澤西州)表示，高速網路在新冠疫情期間很重要，可讓確診病患諮詢醫師，家人得以透過網路見到彼此，小企業也能擴大網路訂單並繼續營業。

「新冠疫情更清楚顯示，我們必須為彌平數位差距更努力，確保每戶家庭都能使用網路。」新州第六選區聯邦眾議員帕隆表示：「對於苦於成本漸升的民眾而言，這將能改變大局，而且讓我們在當前助每名美國人連網的奮戰中跨出一大步。」

新澤西州 低收入 拜登

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